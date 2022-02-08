"دي بي ورلد": نمو بنسبة 9.4% في حجم المناولة للعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت "دي بي ورلد المحدودة" بمناولة 77.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال عام 2021، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعا بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وارتفاعا بنسبة 8.9% على أساس المقارنة المثلية.

وبالنسبة للربع الرابع من عام 2021، قامت "دي بي ورلد" بمناولة 19.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بزيادة تبلغ 2.6% على أساس سنوي وفقًا للتقارير المعلنة، وبزيادة تبلغ 2.3% على أساس نسبة المقارنة المثلية.

كان النمو الإجمالي لحجم المناولة في عام 2021 واسع النطاق مدعوما بمحركات النمو الرئيسة المتمثلة في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين. وعلى مستوى الأصول، سجلت كل من تشينغداو (الصين)، ومومباي ومندرا وتشيناي (الهند)، والسخنة (مصر)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وكوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، وكالاو (بيرو)، وسيدني (أستراليا) أداءً قويًا.



وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 13.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في عام 2021، فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.9%% على أساس سنوي.



وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في عام 2021، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 8.8% على أساس مُعلن، وبنسبة 8.1% على أساس سنوي لنسبة نمو المقارنة المثلية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم: "يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي آخر في حجم المناولة مع نمو في إجمالي حجم المناولة بنسبة 9.4% للعام الماضي، ليأتي مرة أخرى متقدمًا على نمو الصناعة بنسبة 6.5%.ويرجع هذا الأداء المتفوق إلى استثمارنا المستمر في الأصول عالية الجودة في المواقع الصحيحة وتنفيذ إستراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع المستفيدين. وحققت جميع مناطقنا نموا قويا في حجم المناولة مع كون الهند محركا رئيسا، ومن المشجع أن ميناء جبل علي (دولة الإمارات) قد حقق أداء ثابتا بنسبة نمو 1.9% في عام 2021".



وأضاف: "كما هو متوقع، فقد تراجعت معدلات النمو في الربع الأخير من عام 2021 حيث أثَّر المتحور الجديد من فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى التضخم واختناقات سلسلة التوريد على النمو العالمي. ومع ذلك وبالتطلع إلى عام 2022، نتوقع أن تستمر محفظتنا في تحقيق المزيد من النمو. وبالرغم من أننا بدأنا عام 2022 ببداية مشجعة، إلا أننا نظل مدركين أن جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة وحالة عدم التيقن الجيوسياسية قد يمكنها أن تتسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى، ولكن بشكل عام، نحن سعداء بأداء الأعمال في عام 2021 وسنظل نركز جهودنا على زيادة الربحية أثناء إدارة النفقات الرأسمالية للنمو. كما أن الأداء القوي للمجموعة يضعنا في وضع جيد لتقديم أداء محسّن للعام بأكمله، وما زلنا نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022".

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