"إيدج" تكشف عن أحدث الأنظمة غير المأهولة المصنعة بالإمارات في "يومكس 2022"

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك "إيدج" للمرة الثانية في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2022" بوصفها الشريك الاستراتيجي الرسمي للحدث، وأكبر مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة للدفاع ومجالات أخرى، وأحد أكبر 25 موردا عسكريا في العالم.

وتعرض "إيدج" أكثر من 20 حلاً ومنتجاً مبتكراً في مجالات الخدمات والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة بدقة خلال الدورة الخامسة من الحدث الذي يستمر من 21 إلى 23 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "إيدج" منصور الملا : تشمل أولويات أعمالنا الرئيسية التركيز على قدراتنا في مجال الأنظمة ذاتية القيادة بغرض تعزيز قدرات الدفاع الوطني والإقليمي، والتصدير للأسواق الرئيسية، ونبحث باستمرار عن مجالات إضافية يمكننا فيها استثمار إمكاناتنا في البحث والتطوير وهذا ينعكس في قدرتنا على تقديم المزيد والمزيد من الطائرات بدون طيار والذخائر الذكية والأنظمة الأخرى غير المأهولة إلى السوق بسرعة.

وأضاف: في حين تعد أداسي وهالكن شركتان رائدتان ضمن هذا القطاع، يتيح لنا معرض يومكس فرصة فريدة للتعريف بخدماتنا، وعرض منتجاتنا أمام أصحاب المصلحة، وجني الفوائد المترتبة على مسعانا الجماعي نحو صنع مستقبل آمن.

وبالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة، ستعرض "إيدج" مجموعة من الأنظمة غير المأهولة والأنظمة الموجهة بدقة من هالكن، مثل ذخيرة RW-24 الجوالة؛ والطائرات بدون طيار Shadow 25 و Shadow 50؛ وسلسلة HUNTER من الطائرات المسيرة وأنابيب الإطلاق؛ والطائرة القتالية غير المأهولة REACH-S التي تم إطلاقها مؤخرً؛ ونظام حاوية التحكم عن بعد /RCCS/، بالإضافة إلى ذلك، تعرض "إيدج" منتجات أداسي مثل سلسلة QX للطائرات بدون طيار، وعائلة SCORPIO من الآليات الأرضية المسيرة، بالإضافة إلى طائرة قرموشة بدون طيار، وآلية عجبان الروبوتية المسلحة من "نمر".

جدير بالذكر أن "يومكس" هو الحدث الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للطائرات بدون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة ومكوناتها .. ويستقطب المعرض والمؤتمر الذي يقام كل سنتين وفودًا دولية وصناع قرار من قطاع الدفاع والطيران، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من مؤسسات كبرى في القطاع الحكومي والخاص .

ويقدم "يومكس" الفرصة لـ "إيدج" لعرض أحدث إمكانياتها وحلولها الرائدة، مما يضعها في طليعة المستقبل.

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