«الاتحاد للشحن» تطلق نسخة من موقعها الإلكتروني بلغة «المندرين» الصينية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، عن إطلاق نسخة من موقعها الإلكتروني باللغة الصينية (المندرين)، احتفاءً بحلول رأس السنة الصينية.

وأفاد بيان للشركة، بأن الصين تسهم بنسبة تتخطى 20% من العمليات التشغيلية لـ«الاتحاد للشحن»، ما يجعلها أحد أهم أسواق الشركة، في وقت تمثل فيه هذه الخطوة إنجازاً مهماً في سياق مساعي «الاتحاد للشحن» لتعزيز مكانتها في السوق اللوجيستية بالصين.



ووفقاً للبيان، سيتم تحويل جميع زوار الموقع الإلكتروني «etihadcargo.com» في الصين إلى نسخته الجديدة بلغة «المندرين»، اعتباراً من الثامن من فبراير الجاري، ما يتيح لهم الوصول إلى معلومات حول عروض المنتجات، وتقديم آرائهم وشكاواهم بلغتهم المحلية.



وقالت مديرة منطقة شمال آسيا و المحيط الهادئ في «الاتحاد للشحن»، جاكلين هان لن ني، إن إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«الاتحاد للشحن» في اللغة المحلية، يهدف إلى تسهيل وصول المتعاملين معها وشركائها إلى المعلومات اللازمة، كما يمثل خطوة جديدة لتعزيز الحضور الاستراتيجي للمجموعة في الصين.

وأضافت: «تعمل الشركة أيضاً على توفير نسخة صينية من (بوابة الحجز)، تأكيداً على التزامها الراسخ تجاه شركائها في الصين، فضلاً عن مساعيها نحو توسيع محفظتها الرقمية وتحسينها وتيسير خدماتها أمام المتعاملين».



وكانت «الاتحاد للشحن» أطلقت جهود التحول الرقمي في عام 2018، والتي أسهمت في تطوير العديد من البرامج والعمليات للشركة.

كما أطلقت موقعها الإلكتروني الذي تم تجديده في عام 2021، إلى جانب «بوابة الحجز» الجديدة، مما أسهم في تعزيز إقبال المتعاملين، وتسجيل نمو في نسبة الحجوزات الإلكترونية تخطى 36% خلال ثلاثة أشهر من إطلاقه.





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