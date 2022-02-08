«آي دي ناو» تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «آي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية، أمس، افتتاح مكاتبها الإقليمية في «إنوفيشن هب»، مركز دبي المالي العالمي، وذلك ضمن خطتها التوسعية في الشرق الأوسط، لتزويد المنطقة بحلول تمكن التحقق السريع والآمن من الهوية والإعداد لبيانات المصادقة. وتتمتع الشركة فضلاً عن مقرها الرئيس في ميونيخ، بانتشار واسع في كلٍّ من لايبزيغ، دوسلدورف، لندن، مانشستر.

وتهدف «آي دي ناو» إلى خدمة سوق التحقق من الهوية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد سوقاً تنافسية وسريعة النمو، حيث من المتوقع أن يبلغ حجمها 800 مليون دولار أميركي بحلول عام 2025، ومن المحتمل أن تحقق ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي بنسبة 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقود فريق عمل «آي دي ناو» الإقليمي كلّ من أوليفر أوبيتايو، الرئيس التجاري لـ«آي دي ناو» الشرق الأوسط المحدودة، وباسل ماكلاي، الرئيس الإقليمي لـ«آي دي ناو» الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التجاري لـ«آي دي ناو» الشرق الأوسط، أوليفر أوبيتايو: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط المدعومة بالاقتصاد الرقمي المزدهر والمبتكر، سوقاً سريع النمو في مجال التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة. وبعد العمل الدؤوب، والتعاون المثمر مع الجهات التنظيمية الإقليمية، خلال العامين الماضيين، أصبح الآن الوقت مناسباً لتوسيع نطاق أعمالنا مع فريق من المتخصصين في هذا المجال».

وأضاف: «تتمتع (آي دي ناو) بخبرات عالمية متنوعة، وتعتمد معايير الجودة الألمانية، فضلاً عن المعرفة العميقة والإلمام بالمتطلبات في جميع أنحاء السلطات القضائية في الشرق الأوسط، ما يجعلنا في موقف فريد جاهزين فيه لخدمة شريحة كبيرة من العملاء، مثل الحكومات والجهات التنظيمية والبنوك وشركات الخدمات والتكنولوجيا المالية.

• سوق التحقق من الهوية الرقمية في المنطقة، من المحتمل أن ترتفع بمعدل نمو سنوي 20% خلال 5 سنوات.

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