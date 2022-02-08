«دبي التجاري» يبرم اتفاقية تمويل لـ «بوست باي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرم بنك دبي التجاري، اتفاقية تمويل لشركة «بوست باي» مزوّدة خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر الدعم لـ«بوست باي» في جهات عدة تشمل المعاملات المصرفية، وتمويل الديون، وحلول التجارة الإلكترونية، ما يسمح لـ«بوست باي» بالتركيز على نمو الشركة ودعم المتعاملين والشركاء التجاريين.

كما ستتمكن «بوست باي» من خلال دعم «دبي التجاري» المستمر لها، من التوسع المخطط له في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيساعد التمويل على ترسيخ مكانة «بوست باي» بوصفها شركة متخصصة في مجال خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، والتي تتعاون من خلالها مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، فضلاً عن توفير عملية دفع سلسة لمتعاملي «بوست باي»، وتقديم أكبر قدر من المرونة المالية لهم سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بوست باي»، طارق الشيخ: «يسعدنا تمديد شراكتنا مع بنك دبي التجاري، الذي يوفر كل ما نحتاجه لنتقدم بخطى واثقة ويشجعنا على تحقيق أهدافنا الطموحة للمستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، إن الشراكة مع «بوست باي» تتماشى مع التزام البنك بدعم طموحات المتعاملين. وأضاف: «نؤمن بضرورة دعم قطاع خدمات التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات، لتعزيز قطاع المدفوعات عموماً من خلال طرح الحلول الرقمية المبتكرة مثل نظام (اشترِ الآن وادفع لاحقاً)».

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