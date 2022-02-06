«كهرباء دبي» تحذر المتعاملين من رسائل احتيالية تطلب سداد قيمة فواتير

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين وأفراد المجتمع، تزعم أنها صادرة من الهيئة، وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير، أو الإجابة على بعض الأسئلة للفوز بجوائز.

وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل لا تصل من النطاق الرسمي (dewa.gov.ae)، وغالباً ما تتضمن روابط إلى مواقع إلكترونية احتيالية.

وحثت هيئة كهرباء ومياه دبي، جميع المتعاملين وأفراد المجتمع، على عدم التجاوب إطلاقاً مع هذه الرسائل، أو الضغط على أي رابط تتضمنه، والتأكد دائماً من اسم النطاق (domain) الذي يصل منه البريد الإلكتروني.

كما دعت للحصول على المعلومات الرسمية، بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة (https://www.dewa.gov.ae)، وحسابات الهيئة الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز رعاية المتعاملين على الرقم «04-601-9999»، مؤكدة أنها تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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