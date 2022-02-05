طيران الإمارات تعود إلى الدار البيضاء اعتباراً من 8 فبراير

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

تستأنف طيران الإمارات تسيير رحلاتها من وإلى الدار البيضاء اعتباراً من 8 فبراير الجاري. وبذلك تستعيد الناقلة شبكتها في أفريقيا إلى مستوى ما قبل الجائحة، التي تغطي 21 مدينة في جميع أنحاء القارة. ويمكن للعملاء السفر بأمان من وإلى الدار البيضاء على رحلات طيران الإمارات إلى دبي وعبرها إلى عشرات الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والأميركتين وغرب آسيا.

وتشغل طيران الإمارات إلى الدار البيضاء طائراتها الحديثة البوينج 777-300ER. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 751" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 1:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 752"، فتقلع من الدار البيضاء في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

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