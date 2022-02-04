الامارات تسمح للمواطنين بالسفر إلى الدول التي تم منع السفر إليها مسبقاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة و الجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة .. إلى الدول التي تم منع السفر إليها و هي كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 فبراير الجاري.

وحددت السلطات بالدولة الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي ..

أولا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد 19) الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة.

ثانيا: المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وأكدت الهيئتان في هذا الصدد ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

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