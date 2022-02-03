دبي تسجل ثالث أعلى معدل نمو في القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أصدرت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، نتائج مؤشر المساكن الفاخرة في المدن العالمية لعام 2021، والذي أظهر ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 17.4% في عام 2021، مستفيدة من إقبال المشترين الكبير على دبي، بفضل أسعارها التنافسية، وجودة الحياة المرتفعة فيها، ومناخها الدافئ، إضافة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الإمارات للتصدي لأزمة «كوفيد-19»، لتسجل دبي بذلك ثالث أعلى معدل نمو في القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة، بعد مدينتي ميامي ولوس أنجلوس اللتين سجلتا معدل نمو 21% و20% على التوالي.

أسعار العقارات

وسجلت دبي نمواً كبيراً في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من عام 2021، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في يونيو من عام 2008، مدفوعة بمستويات الطلب القوية التي تجاوزت حجم المعروض المتوافر، فضلاً عن التطبيق الناجح لبرامج التطعيم، وفتح الحدود أمام المسافرين الدوليين، وغيرها من الإجراءات الحكومية الفعالة.

وواصلت أسواق العقارات السكنية الفاخرة انتعاشها حول العالم، إذ تم تسجيل نمو إيجابي في الأسعار في 28 من أصل 30 مدينة يشملها مؤشر «سَفِلز». وحققت أسواق أميركا الشمالية الأداء الأفضل عالمياً، بسبب ارتفاع مستويات الدخل، وتوافر المشترين من أصحاب الثروات، وعودة التوجه نحو الهجرة إلى المدن.

وسجلت مدينة ميامي الأميركية الأداء الأفضل عالمياً، نظراً لمناخها الدافئ وجودة الحياة التي تتميز بها، وهي عوامل جذب مشابهة لتلك الخاصة بسوق العقارات الفاخرة في دبي.

ارتفاع الإيجارات

وفضلاً عن الأداء القوي في سوق مبيعات العقارات الفاخرة، شهدت دبي نمواً كبيراً في معدل الإيجار. وارتفعت إيجارات العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 25% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، وهو المعدل الأعلى من بين المدن الـ30 التي يشملها المؤشر.

انتعاش كبير

وقال المدير في قسم الأبحاث العالمية لدى «سَفِلز»، باول توستفين: «شهد سوق إيجار العقارات الفاخرة انتعاشاً كبيراً خلال النصف الثاني من عام 2021، وهو ما نتج عنه حالة مستمرة من عدم التوازن بين العرض والطلب تقود إلى ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن نشهد نمواً إيجابياً في 28 مدينة من أصل 30 خلال عام 2022، ولو بمعدل أكثر اعتدالاً مقارنة بالعام الماضي»، لافتاً إلى أن بعض المدن مثل ميامي ودبي ولشبونة، استفادت من مزايا مرونة العمل عن بعد، ورغبة المتعاملين بمساحات سكنية أكبر.

من جانبه، قال المدير الشريك لأبحاث الشرق الأوسط لدى «سَفِلز»، سوابنيل بيلاي: «يمثّل الأداء المتميز الذي حققته دبي، دليلاً على الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة لجعلها إحدى الوجهات العالمية المفضلة خلال أزمة (كوفيد-19)». وأضاف: «لاتزال القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة في دبي أقل من نظيراتها في المدن العالمية، الأمر الذي يتيح مجالاً أمام ارتفاع إضافي في الأسعار في عام 2022 بمعدل أكثر استدامة».

ويُتوقع أن يصل معدل النمو الوسطي للقيمة الرأسمالية للعقارات الفاخرة إلى 4.3% على امتداد جميع المدن التي يشملها المؤشر، وهو ثاني أعلى معدل خلال خمس سنوات. وتشير التوقعات إلى أن دبي ستحقق نمواً يفوق معدل النمو الوسطي ويصل حتى 6%، مستفيدةً من استمرار مستويات الطلب خلال 2022.

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