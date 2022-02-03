5.8 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات في يناير

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة خلال شهر يناير 2022 ليصل إلى أكثر من خمسة ملايين و800 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 96.93% بالمقارنة مع شهر يناير 2021 الذي بلغت فيه أعداد المسافرين ما يقارب 2.9 مليون مسافر، وذلك وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

‎وارتفعت أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة في يناير 2022 إلى 1.9 مليون قادم وبنسبة زيادة بلغت 76.10% مقارنة بشهر يناير 2021 الذي سجل 1.1 مليون مسافر، كما ارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في يناير 2022 لتصل إلى أكثر من 1.8 مغادر، وبنسبة زيادة بلغت 70.91% مقارنة بـ1.06 مسافر المسجلة في يناير 2021.

‎في السياق ذاته، ارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور «الترانزيت» عبر مطارات الدولة خلال شهر يناير الماضي لتسجل نحو 2.1 مليون مسافر وبنسبة زيادة بلغت 161.39% مقارنة مع شهر يناير 2021 الذي سجل نحو 800 ألف مسافر.

‎وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «قطاع الطيران المدني في الدولة يسير بخطى متسارعة نحو استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة في عام 2019»، مؤكداً أن الأرقام المسجلة تعيد التأكيد على الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

‎وأكد السويدي أن «قطاع الطيران المدني في الدولة أثبت قدرته على التعافي السريع، وتجاوز آثار جائحة (كورونا)، بفضل ديناميكيته ومرونته»، لافتاً إلى كفاءة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها مطارات الدولة بهدف سلامة وصحة جميع المقيمين على أرض الدولة والزوار القادمين إليها من مختلف دول العالم.

‎وواصلت الإمارات خلال شهر يناير الماضي تعزيز مرحلة التعافي عبر قائمة طويلة من الفعاليات والمناسبات الدولية التي شهدت إقبالاً ومشاركة عالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news