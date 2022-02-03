عقاريون: إعفاء استثمارات الأفراد في العقارات من «ضريبة الشركات» يحفز الطلب بالسوق

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

استبعد عقاريون وجود تأثيرات سلبية في القطاع العقاري، في الفترة التي تسبق تطبيق ضريبة الشركات التي أقرتها الدولة مطلع الأسبوع الجاري، وتسري اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.

وأكدوا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن القطاع سيشهد حركة جيدة في المبيعات، مستندين في ذلك إلى عاملين رئيسين، الأول هو إعفاء الاستثمارات الشخصية في العقارات من الضريبة، بالإضافة إلى أن فترة السماح، قبل بدء سريان الضريبة، ستحفز القرارات الاستثمارية في القطاع، لاسيما في ظل توقعات بارتفاع الأسعار مستقبلاً، مع بدء تطبيق الضريبة على الشركات في القطاع، وهو ما سينعكس على الأسعار للمستخدم النهائي.

وتفصيلاً، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني: «للضرائب عموماً فائدة كبيرة على الدول، تنعكس فيما بعد على خططها التنموية».

وأشار إلى أنه فيما «يتعلق بمستوى تأثير ضريبة الشركات على القطاع العقاري، أرى أن الأمر ليس كله سلبياً، فهناك فوائد سيجنيها القطاع، فاستثناء المستثمرين الأفراد من الضريبة، سيحفز القطاع عبر اتجاه المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع، باعتبار أنها معفاة من هذه الضريبة، كما أن التوقعات بارتفاع الأسعار، من الممكن أن يحفز الطلب في السوق، حتى وقت فرض الضريبة، للاستفادة من الأسعار الحالية، قبل إمكانية تغييرها، بعد فرض الضريبة على كل الشركات، ومنها المطورون والمقاولون والتي ستنعكس على سعر المنتج النهائي، وهو الوحدة العقارية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «القطاع العقاري على مستوى الأفراد، سيستفيد من فرض الضريبة، وذلك بحسب المؤشرات الأولية الصادرة من وزارة المالية، باعتبار أن المستثمر الفرد معفى من الضريبة».

وذكر المطوع أن هذا قد يشجع على تسجيل العقارات شخصياً، وعدم التسجيل بالنظام التجاري، وبالتالي سيكون هناك طفرة ونمو كبير في استمرار انتعاش القطاع العقاري.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن «التوقعات تشير إلى أنه ستعاد هيكلة السوق العقارية في الفترة المقبلة، تحت تأثير الضريبة»، متوقعاً دخول رؤوس أموال جديدة إلى القطاع، عبر الأفراد الراغبين في الاستثمار العقاري، متوقعاً خروج الشركات الضعيفة من السوق واستبدالها بشركات قوية.

بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «فرض الضرائب بشكل عام يعتبر حساساً، نظراً لأنه في السابق كانت من أهم المميزات لاستقطاب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية، هي عدم وجود ضريبة، سواء كانت القيمة المضافة، أو الدخل، أو الشركات، أما الآن فيتم تقديمها بطريقة مبتكرة وبمراحل بطيئة، من حيث التوقيت وطرحها للسوق، فهذه الميزة التي طرحت لقطاع العقارات بعدم خضوعه للضريبة، ميزة مهمة، ميزت القطاع العقاري في الدولة، عن كل الأسواق المنافسة في العالم».

إلى ذلك، قال الخبير العقاري، محمد آل علي: «عدم خضوع الفرد الذي يقوم بالاستثمار في العقارات للضريبة تعتبر ميزة نسبية، تدعم الاستثمار في دبي، وتُسهل الاستثمار، ومن المتوقع أن يحدث تفاعل مع الضريبة، ويستطيع جميع المطورين، إضافة الضريبة مع قيمة السعر، بدلاً من وضع بنود كثيرة، تُحدث تعقيدات في السوق، وحيرة لدى مشتري العقار.

كما توقع المستشار العقاري، أحمد الدولة، أن فرض الضريبة بشكلها الحالي قد يؤثر في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مطالباً برفع الحد الأدنى لتسجيل وفرض الضريبة من 375 ألف درهم إلى مليون درهم.

وذكر أن أغلب أصحاب المشاريع الخاصة في الدولة مدعومة من القطاعات الحكومية، موضحاً أن فرض الضرائب في المجمل يساعد على تحسين الإيرادات العامة للدولة.

• فترة السماح، قبل بدء سريان الضريبة، ستحفز القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري.

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