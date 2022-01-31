«غاردينيا ليفينغز».. مشروع في «أرجان» بإطلالات على حديقة عامة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

مشروع «غاردينيا ليفينغز» بكلفة 150 مليون درهم، هو مشروع سكني من تطوير «شركة سَيف للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «سيلجو»، ومقرها في دبي.

يمتد المشروع المكون من طابق أرضي وستة طوابق، على مساحة تجاوز 55 ألفاً و810 أقدام مربعة، ويضم 156 شقة سكنية، 90 شقة من فئة غرفة نوم وصالة، و66 شقة من فئة غرفتين وصالة.

يقع «غاردينيا ليفينغز» في بيئة خضراء مورقة عند مدخل منطقة «أرجان»، ويوفر أجواء سكنية مثالية، وهيكلاً معمارياً عالمي المستوى، مدمجاً مع تصميمات داخلية متطورة.

يوفر المشروع إطلالات على حديقة عامة، فيما يحتوي سطح المشروع على مساحة للفعاليات تتسع لـ200 شخص. أما وسائل الترفيه في المشروع، فتشمل منطقة لياقة بدنية، وحمام سباحة، ومنطقة مخصصة للشواء، وأخرى للعب للأطفال، ومسرحاً خارجياً، وموقف سيارات مغطى، وشبكة أمن مع كاميرات مراقبة.

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