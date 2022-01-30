حمدان بن محمد: دبي الأولى عربياً والثالثة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي، خلال أول 9 أشهر من 2021، صُنفت الأولى عربياً والثالثة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع استقطابها لمشاريع بقيمة 16 مليار درهم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تواصل دبي تسجيل الانجازات وترسيخ مكانتها العالمية كوجهة استثمارية رائدة…خلال أول 9 أشهر من 2021 صُنفت دبي الأولى عربياً والثالثة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع استقطابها لمشاريع بقيمة 16 مليار درهم".

وتابع سموه: "هذه الانجازات هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوم الذي وجه بأن نعمل جميعاً معا لتكون دبي أفضل وجهة للعيش والعمل … فخورون بعلاقتنا المتميزة مع كل الشركاء من القطاع الخاص من حول العالم ونواصل العمل لخلق فرص جديدة للجميع".

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