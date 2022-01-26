"شروق" توقع إتفاقية إمتياز مع "ماريوت الدولية"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إتفاقية إمتياز مع شركة "ماريوت الدولية" لإفتتاح فندقين تابعين لعلامة "أوتوجراف كوليكشن" في مدينتي خورفكان وكلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

وقع الاتفاقية اليوم في "بيت الحكمة" بالشارقة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" وسانديب واليا رئيس قسم العمليات في منطقة الشرق الأوسط في "ماريوت الدولية" بحضور عدد من المسؤولين والإداريين من كلا الجانبين.

وتعمل "شروق" على تطوير الفندقين اللذين ستديرهما مجموعة "أوتوجراف كوليكشن" في خورفكان وكلباء حيث يعد فندق خورفكان من فئة 5 نجوم ويتم تطويره على مساحة 38 ألف قدم مربعة مقابل ميناء خورفكان لتلبية احتياجات العائلات وعشاق المغامرات ويتضمن المشروع 75 وحدة فاخرة تشمل 62 غرفة منفردة و5 غرف مزدوجة و8 أجنحة فاخرة وحديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية ونادي لليخوت ووحدات سكنية ومجموعة من المرافق التي تشمل سلسة من المطاعم والمقاهي ونادي صحي ونادي رياضي.

أما الفندق الثاني فهو من فئة 5 نجوم وتطوره "شروق" في مدينة كلباء على مساحة 60 ألف قدم مربعة بجانب مشروع واجهة كلباء وميدان العلم في كلباء حيث يتضمن 80 وحدة موزعة إلى 64 غرفة مفردة و10 غرف مزدوجة و5 شقق فندقية بثلاث غرف وشقة فندقية واحدة بأربع غرف بالإضافة إلى مطعمين ونادي رياضي ونادي صحي ومسبح.

وذكر مروان بن جاسم السركال ان إتفاقية الإمتياز الجديدة تأتي تماشياً مع رؤية "شروق" لتعزيز الشراكات الإستراتيجية العالمية مع العلامات التجارية لتحقيق قيمة مضافة في الخدمات المتخصصة ذات المستوى العالمي والرعاية المقدمة في جميع وجهات الهيئة ويتماشى هذا التعاون مع مجموعة "أوتوجراف كوليكشن" التابعة لعلامة "ماريوت الدولية" مع رؤيتنا الرامية لدعم اقتصاد الشارقة بالمشاريع السياحية المتنوعة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للعلامات التجارية العالمية .

وأضاف السركال يقع مشروعا الضيافة الجديدان في اثنتين من أبرز المدن وأكثرها حيوية في المنطقة الشرقية وهما كلباء وخورفكان حيث سيلبيان الطلب على السياحة والضيافة الفاخرة والتجارب الترفيهية بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة و إثراء فرص الإستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات وتعزيز نموها في المستقبل.

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