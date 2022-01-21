هذه الدول تتصدر توريد الأرز إلى أسواق الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تتصدر خمس دول قائمة توريد منتجات الأرز في أسواق الإمارات، وتشمل تلك الدول الهند، تليها باكستان، ثم تايلاند، فالولايات المتحدة الأميركية ثم أستراليا، وذلك بحسب مؤشرات سوقية أجرت رصدها "الإمارات اليوم" بمنافذ البيع الرئيسة.

وتمتاز أسواق منتجات الأرز في الدولة بارتفاع معدلات الطلب الاستهلاكي، ما يزيد معدلات التنافسية في القطاع، فيما يقدر عدد العلامات التجارية الرئيسة لمنتجات الأرز بالأسواق المحلية، أخيراً، بنحو 92 علامة.

وتشتمل أسواق العلامات التجارية لمنتجات الأرز على أنواع عدة، أبرزها: «البسمتي» بأنواع حبوبه القصيرة، والطويلة، مع اختلاف فترات تخزينه، إضافة إلى أنواع أرز «الكالروز» المصري، والأرز البني بأنواعه، والأرز العضوي، إضافة إلى أنواع الأرز المخصصة لمرضى السكري، والأنواع المخصصة للحمية، والقليلة الكوليسترول.

وتعد الأنواع الأكثر شيوعاً في منافذ البيع بالدولة منتجات الأرز البسمتي، والتي ترجع منشأ العلامات التجارية التابعة لها إلى دول: الهند، وباكستان، وتايلاند، وفيتنام، فيما تختلف نوعيات الأرز البسمتي وفقاً لدرجات جودته، التي يؤثر فيها ما يطلق عليه مصطلح «الأوروما»، الذي يعبر عن رائحة ومذاق الأرز.

وتختلف درجات جودة أنواع الأرز البسمتي، خصوصاً من المنشأ الهندي والباكستاني، بحسب درجة تعتيقه أو تخزينه، فكلما كانت فترة التعتيق والإنتاج أقدم زاد السعر، وكذلك وفقاً لطول الحبة، فيما تتوافر أنواع للأرز البسمتي بنكهات الياسمين، وغالباً ترجع علامات تلك المنتجات إلى منشأ تايلاندي أو من فيتنام.

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