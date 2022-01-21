170 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن قيمة تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بلغت 169 ملياراً و850 مليون درهم، مسجلة زيادة بلغت 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي سجلت 168 ملياراً و95 مليون درهم.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، حول حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي، أن ارتفاع حجم التجارة يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 2.4% لتصل إلى 63.4 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، مقابل 61.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، في وقت ارتفعت فيه قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.9%، لتصل إلى 31.2 مليار درهم مقابل 29.2 مليار درهم، بينما شهدت الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 2.2% لتصل إلى 75.3 مليار درهم مقابل 76.9 مليار درهم تقريباً.

ولفت التقرير إلى أن الواردات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي شكلت 45.5% من حجم تجارة أبوظبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بينما شكلت الصادرات غير النفطية 35.5% من حجم التجارة، والمعاد تصديره 19%.

وجاءت اللوازم الصناعية على رأس السلع غير النفطية في تجارة أبوظبي، بإجمالي 95.1 مليار درهم، تليها معدات النقل بقيمة 21 مليار درهم، ثم السلع الإنتاجية (ما عدا معدات النقل) بقيمة 20 مليار درهم، ثم السلع الاستهلاكية بقيمة 18.5 مليار درهم.

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية خلال أكتوبر الماضي 21.4 مليار درهم، مقابل 16.9 مليار ردهم خلال أكتوبر 2020 بنمو بلغ 26.6%. لتعتبر تجارة أبوظبي في أكتوبر 2021 الأعلى منذ أكثر من 22 شهراً. وذكر التقرير أن 10 شركاء تجاريين لإمارة أبوظبي، تتقدمهم السعودية، ثم الصين، وفرنسا، أسهموا بنسبة 71% من تجارة الإمارة.

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