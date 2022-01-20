«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى جميع محطاتها في أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى بعض الوجهات التي تم تعليقها في السوق الأميركية اعتباراً من يوم غد.

وذكرت الناقلة أنها ستستأنف رحلاتها إلى وجهات: أورلاندو، شيكاغو، ميامي، دالاس فورت وورث، سياتل، ونيوارك، اعتباراً من يوم الجمعة 21 يناير الجاري، مشيرة إلى أن رحلات هيوستن، وسان فرانسيسكو، وبوسطن ستستأنف يوم السبت 22 يناير.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن رحلاتها إلى كل من «نيويورك جيه إف كيه»، ولوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة لم تتأثر أساساً، وهي تعمل وفقاً للجدول المعتاد.

وكنات «طيران الإمارات» أعلنت أمس تعليق الرحلات إلى بعض المحطات في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بخطط تشغيل شبكات الجيل الخامس بالقرب من بعض المطارات.

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