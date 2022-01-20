«الاقتصاد والسياحة» تنصح بالاطلاع على دليل «بيوت العطلات» ضماناً للحقوق

المصدر: دبي ■ ‏الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خالد بن طوق، أن الدائرة تواصل عملها مع الشركاء والأطراف المعنية كافة، لحل أي عوائق أو تحديات قد يواجهها قطاع بيوت العطلات في الإمارة.

وقال بن طوق، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تضرر بعض المستأجرين لبيوت العطلات من بعض الشركات العاملة في القطاع: «ننصح المستأجرين والمستثمرين بالإطلاع على دليل بيوت العطلات الصادر في عام 2020 لضمان حماية حقوقهم».

وأضاف: «نؤكد أن فريق عمل فض المنازعات التابع للدائرة متواجد بشكل دائم لتقديم الدعم لجميع الجهات، فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات. كما تقوم الدائرة حين تلقيها شكاوى المستأجرين، بعمل التحقيقات اللازمة، وإخطارهم بالنتائج التي تم التوصل إليها».

وأكد بن طوق أن الدائرة تراجع باستمرار الإرشادات واللوائح والإجراءات، بما يتماشى مع أحدث التطورات التي يشهدها قطاع السياحة والضيافة في العالم، داعياً الراغبين بالحصول على مساعدة، بإرسال الشكاوى إلى فريق عمل الدائرة عبر البريد الإلكتروني: ecomplaints@dubaitourism.ae أو الاتصال بالرقم «600555559».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news