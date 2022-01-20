«مدينة مصدر» توقع اتفاقية تمويل بـ 200 مليون دولار مع «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقعت «مدينة مصدر»، من خلال «صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر»، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تنمية محفظة مشروعات الصندوق، وتمكينه من إجراء مزيد من الاستحواذات الجديدة.

وقال المدير التنفيذي لمدينة مصدر ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، عبدالله بالعلاء

«تشمل محفظة مشروعات الصندوق حالياً أربعة عقارات تجارية ضمن (مدينة مصدر). ومن شأن التمويل الذي سيوفره البنك أن يساعد الصندوق في تنمية محفظة مشروعاته العقارية المستدامة من خلال الاستحواذ على مزيد من العقارات ضمن (مدينة مصدر)، والتي ستمكن عائداتها مدينة مصدر من تزويد السوق بمزيد من الأصول العقارية المستدامة».

من جانبه، قال رئيس قطاع التمويل العالمي في الإمارات والرئيس العالمي للقطاع الحكومي والسيادي والقطاع العام، وحدة مجموعة الخدمات المصرفية في بنك أبوظبي الأول، مصطفى الخلفاوي، إن البنك التزم بتمويل المشروعات التي توفر فوائد بيئية واجتماعية ملموسة، ونعمل على تكثيف الجهود لدعم الخطط التمويلية الهادفة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

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