3823 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر خدمة «الناموس» في 2021

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» عن تلقيها 3823 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» خلال عام 2021 مقارنة بـ3457 طلباً في 2020 بزيادة قدرها 10.5%، فيما بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2429 استشارياً ومقاولاً في نهاية 2021.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تحرص على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتسخير جميع الإمكانات، لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة «الناموس»، (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية)، عام 2014، ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشروعات الصناعية والتجارية، لافتاً إلى أن المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تعد الأقل على مستوى العالم، إذ تتيح خدمة «الناموس» للاستشاريين والمقاولين الحصول على خدمة الكهرباء في خطوة واحدة خلال خمسة أيام لفئات المشروعات الصناعية والتجارية، للأحمال التي تصل إلى 150 كيلوواط.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن الخدمة اختصرت إجراءات الحصول على الكهرباء إلى مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وخلال خمسة أيام بدلاً من 32 يوماً في السابق.

وأكد أنها لا تتطلب الدفع المسبق لكلفة التوصيل، بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية، إذ يتم إدراج مبلغ كلفة التوصيل ضمن أول فاتورة استهلاك شهرية للكهرباء، وذلك بعد توصيل التيار الكهربائي للمشروع.

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