«تعاونية الاتحاد» تؤكد استمرارها في تعقيم مرافقها وفروعها

المصدر: دبي À الإمارات اليوم

أكدت «تعاونية الاتحاد» استمرارها في عمليات التعقيم، للحفاظ على أعلى المعايير الوقائية في ما يخص الصحة والسلامة العامة في جميع مرافقها وفروعها ومراكزها في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك ضمن خططها الموضوعة لضمان مستويات عالية من النظافة والخدمات للمستهلكين، فضلاً عن تعقيم جميع أنواع الخضراوات والفواكه في جميع فروع التعاونية.

وقال مدير الشؤون الإدارية في «تعاونية الاتحاد»، محمد جمعة بالرقاد الفلاسي، إن «التعاونية» تولي موضوع التعقيم والإجراءات الوقائية أولوية قصوى لضمان صحة وسلامة الجميع، إذ تقوم إدارة الشؤون الإدارية بعمل تعقيم دوري متعدد ومتنوّع منذ بداية جائحة «كورونا» حتى الآن، وتركز على جميع المناطق في فروعها ومراكزها المنتشرة في الإمارة.

وأكد أن «التعاونية» اعتمدت في إجراءات التعقيم المتكررة، على شركات خارجية متخصصة بذلك، ومرخصة من الجهات المعنية بإمارة دبي، إضافة إلى شراء ماكينات تعقيم لجميع الفروع والمساكن الخاصة بالموظفين. وكشف أنه تم التعاقد مع مصنع لتوفير مستهلكات من الأكياس المستخدمة لمقابض عربات التسوق، والتي يتم تعقيمها بعد كل استخدام.

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