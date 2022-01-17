«وصل غرين بارك».. 41 مبنى في منطقة رأس الخور

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يمثل مشروع «وصل غرين بارك»، وجهة سكنية وتجارية جديدة في قلب منطقة «رأس الخور».

يتألف المشروع الضخم من 41 مبنى تضم 2527 وحدة سكنية تراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع على ثلاث مراحل، إذ ستطلق «شركة وصل للعقارات» ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع 1766 وحدة سكنية في 27 مبنى، بينما تعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثالثة التي تتألف من 14 مبنى تضم 761 وحدة سكنية، ونحو 157.14 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتجزئة، العام الجاري.

يتميز المشروع بالمساحات الخضراء، وسهولة الوصول إلى شارعي «الشيخ محمد بن زايد» و«الخيل»، كما يوفر لقاطنيه العديد من المرافق المميزة، بما في ذلك منطقة مخصصة للعب الأطفال، وصالة رياضية، وملاعب رياضة الريشة الطائرة، والتنس، إضافة إلى حوض سباحة.

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