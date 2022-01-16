«الاقتصاد والسياحة» و«إتش أس بي سي» توقعان اتفاقية تروّج لدبي وجهة عالمية مفضّلة للحياة والأعمال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبنك «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما، بهدف ترسيخ مكانة دبي، وجهة عالمية مفضلة للحياة.

وسيتعاون الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، على تمكين موظفي ومتعاملي البنك، من التعرف على جودة الحياة التي توفرها دبي، وكذلك مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، إضافة إلى الخيارات والمزايا المتنوعة التي تقدمها، لتلبية أذواق وتطلعات الجميع، بما يجعلهم يقضون أوقاتا ممتعة.

كما سيتم التعاون المشترك في الأنشطة التسويقية المصممة للترويج للفعاليات والتجارب التي تتيحها المنظومة السياحية في دبي، بهدف تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه والفعاليات.



عروض متنوعة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يسرنا التعاون مع (إتش أس بي سي)، العلامة العالمية التي لعبت دوراً حيوياً في تطوير قطاعات الأعمال التجارية والمصرفية والمالية في دبي، ونسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى تسليط الضوء على العروض المتنوعة لقطاعي الأعمال والسياحة».



وأضاف أن الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي لدى الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.



وأكد كاظم أن التعاون مع البنك يأتي ضمن جهود الدائرة الحثيثة مع شركائها للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً، بهدف تعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والمستثمرين والزوار من مختلف الجنسيات.



مركز عالمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش أس بي سي» الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، عبد الفتاح شرف: «عملت دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، وسوق مالي دولي، ورائدة في مجال التمويل المستدام، واستقطاب المبدعين، فضلاً عن كونها مركزاً مهماً لتكوين الثروات».



وأضاف: «كان (إتش أس بي سي) مواكباً للنهضة التي شهدتها دولة الإمارات في كل خطوة من تلك المسيرة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ليعكس مدى التزامنا بمستقبل الإمارات، وخططنا الطموحة لتحقيق النمو فيها».

دعم الشركات

وذكر البيان أنه في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الشركات العالمية التي تختار دبي مقراً لأعمالها وعملياتها، ستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و«إتش أس بي سي»على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الشركات، لتمكينها من تأسيس أعمالها في المدينة بكل سهولة.

كما سيعزز الطرفان مكانة المدينة كوجهة عالمية مفضلة للحياة، من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها دبي، والترويج لها مع تبسيط الإجراءات للراغبين بالإقامة، أو السفر إلى دبي بغرض الأعمال أو الترفيه، فضلاً عن مبادرات أخرى تشجع على الإقامة في دبي، بما فيها التأشيرات والبرامج الجديدة مثل الإقامة الذهبية التي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة، وكذلك تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمسة أعوام للموظفين الأجانب العاملين في شركات عالمية متعددة الجنسيات مقرها دبي، و«برنامج العمل الافتراضي»، إضافة إلى برنامج «التقاعد في دبي».

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