مؤسس "تويتر" ينشئ مجموعة قانونية لمساعدة مطوري العملات المشفرة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أعلن مؤسس شركة "تويتر"، جاك دورسي عن إنشاء مجموعة غير ربحية تعني بتقديم المساعدة القانونية لمطوري العملات المشفرة، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رسالة بريد إلكتروني أرسلها دورسي للمطورين قوله إن "التهديدات القانونية التي يتعرض لها مطوري العملات المشفرة لها تأثير عليهم، وهو ما يدفعهم لاختيار الاستسلام في غياب الدعم القانوني".

جاك دورسي هو أيضا مؤسس شركة المدفوعات "بلوك"، المعروفة سابقًا باسم "سكوير"، هو مستثمر في تطوير بيتكوين، وقد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "تويتر" في نوفمبر الماضي لتعزيز طموحات شركة "بلوك" للعملات المشفرة، وقال إن بيتكوين هو أهم شيء يمكنه العمل عليه في هذا العمر، حيث تمتلك "بلوك" أكثر من 350 مليون دولار من بيتكوين.

ومن المقرر أن تقدم المجموعة التي أسسها دورسي الاستشارات القانونية المجانية لمطوري العملات المشفرة، حيث يعتمد فيها بشكل أساسي على المحامين غير المتفرغين والمتطوعين. كما سيراجع أعضاء مجلس إدارة المجموعة، بمن فيهم دورسي، الحالات المعروضة لاتخاذ قرارا حول من يحصل على المساعدة.

وتأتي أولى القضايا لدى شركة توليب تريدنج، وهي شركة مقرها سيشيل، ويديرها عالم كمبيوتر أسترالي يدعى كريج رايت، ويزعم أنه ساتوشي ناكاموتو، مؤسس بيتكوين. إذ رفع دعوى قضائية ضد عدد من مطوري بيتكوين بعد أن خسر ثروة في عملية اختراق، مدعيا أن فريقًا صغيرًا من الأشخاص يتحكم في شبكة بيتكوين، وأنه مسؤول عن حماية المستخدمين والمساعدة في استعادة الرموز المميزة التي تم سرقتها.

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