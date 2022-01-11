معرض عالم القهوة ينطلق غدًا بحضور 7 ألاف متخصص وخبير

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات معرض عالم القهوة (وورلد أوف كوفي) الذي تستضيفه دبي، و يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة الموافق 14 يناير، ومن المتوقّع أن يشارك في فعالياته أكثر من 7,000 زائر متخصص، وخبير من روّاد صناعة القهوة من داخل الدولة والمنطقة وجميع أنحاء العالم. ومن بين الدول المشاركة بشركات وأجنحة وطنية كل من استراليا، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، السلفادور، إثيوبيا، جواتيمالا، إندونيسيا، الهند، إيطاليا، كينيا، كوريا، المملكة العربية السعودية، الكويت، نيبال، بولندا، البرتغال، رومانيا، سنغافورة، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف الحدث على أرضها لأول مرة.

دورة استثنائية

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لانعقادها بالتزامن مع معرض أكسبو 2020 دبي، وفي مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو، ويشارك بها أكثر من 1.000 شركة عارضة وعلامة تجارية، وتزداد أهميتها على خلفية النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي أقيمت في عدة مدن أوروبية، بما في ذلك بودابست 2017، أمستردام 2018، برلين 2019، ووارسو 2021، كما شهدت ثلاث من الولايات الأمريكية هي سياتل 2018، وبوسطن 2019، ونيو أورليانز 2020 الأمريكية إقامة ثلاث دورات ناجحة أخرى.

وتستضيف دورة هذا العام بطولتين وطنيتين معتمدتين هما بطولة تذوّق القهوة الوطنية، ونهائيات بطولة الإبريق الوطنية، حيث يحظى الفائزون بالبطولتين بفرصة تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية في معرض وورلد أوف كوفي التي تقام هذا العام بإحدى الدول الأوروبية، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

المشاركات الخارجية تتعدي 50%

وبمناسبة انطلاق الدورة الأولى للمعرض في دبي ومنطقة الشرق الأوسط قال ، النائب الأول للرئيس التنفيذي في دي أكس بي لايف: خالد الحمادي "تعزز ّ استضافة دبي لهذا الحدث مكانتها الراسخة في سوق القهوة العالمي، ويمثّل هذا المعرض فرصة تاريخية للشركات المحلية والإقليمية لاستعراض الخبرات والمهارات التي طالما تحلّت بها المنطقة في مجال القهوة، وسوف تُسهم هذه الدورة بكل تأكيد في خلق فرص عمل جديدة ومهمّة للمشاركين المحليين والإقليميين والعالميين، خاصة مع زيادة نسبة المشاركات العالمية للجهات العارضة من خارج المنطقة لأكثر من 50% ".

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