«ألفا ظبي القابضة» تستحوذ على 25.24% من «القدرة القابضة»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت «شركة ألفا ظبي القابضة»، أمس، عن استحواذها على نسبة 25.24% من «شركة القدرة القابضة».

وتعد «القدرة القابضة»، وهي شركة مساهمة خاصة، واحدة من أكبر الشركات القابضة التي تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات التنموية. ومنذ تأسيسها في عام 2005 تمكنت الشركة من النمو والتطور بشكل ملحوظ، من خلال التركيز على التنمية المستدامة في المنطقة، والاستثمار في قطاعات النمو الأساسية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«شركة ألفا ظبي القابضة»، المهندس حمد سالم محمد العامري: «نعمل دائماً على دراسة وتقييم محفظتنا الاستثمارية بشكل مستمر، لتعزيز مسيرة نجاحنا واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارة (ألفا ظبي)».

وأشار إلى أن هذه الخطوة الاستثمارية تصب في مصلحة المساهمين، وتعكس خطة الشركة التوسعية في العديد من القطاعات الاستراتيجية النامية والواعدة بعناية ورؤية ثاقبة، لافتاً إلى أن «القدرة» شركة رائدة في الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة والمشروعات التطويرية المختلفة، والتي تواكب وتلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية.

وأضاف العامري: «خصصت (ألفا طبي القابضة) صندوقاً استثمارياً بقيمة ثمانية مليارات درهم لتعزيز محفظتها من خلال التطوير والاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تعكس التزامها تجاه المتعاملين والمساهمين على حدٍ سواء، وذلك في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها، مثل العقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات الواعدة».

وتتطلع «ألفا ظبي القابضة» مستقبلاً إلى تعزيز مكانتها كمساهم في اقتصاد دولة الإمارات، بما يتماشى مع سلسلة مبادرات «مشاريع الخمسين» في الدولة، للحفاظ عليها كوجهة مثالية للمهارات والخبرات والاستثمارات.



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