12 تقنية تغير حياة البشر في 2022

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

يمكن القول إن عام 2022 سيكون مليئًا بالإثارة للتكنولوجيات الجديدة والتقنيات التي ستغير حياة البشر. وتتوقع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 12 من التقنيات الحديثة ستظهر للعلن في العام المقبل، وهي:

1- سيارات كهربائية رخيصة

بحلول نهاية 2022، يمكن لمشتري السيارات في الولايات المتحدة الحصول على أكثر من 100 طراز مختلف، بأسعار معقولة أكثر مما كان متاحًا قبل عامين. وسيكون السعر مفتاح اعتماد السيارات. وعلى الصعيد العالمي، سيتراجع متوسط ​​سعر السيارات الكهربائية، مع وصول أربعة طرازات أخرى على الأقل من بسعر يقل عن 40 ألف دولار.

2- انتشار حلول الاستدامة

سيكون هناك المزيد من العناصر التقنية المؤيدة للمناخ في عام 2022. فقطاع التكنولوجيا له بصمة كربونية أكبر من صناعة الطيران، لكن شركات التكنولوجيا تعمل على عكس مسارها بجهود الاستدامة التي تشمل تصميم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من مواد معادة التدوير، وإطالة عمر الأجهزة الإلكترونية لخفض النفايات.

3- حماية الأطفال في شبكات التواصل اجتماعي

توصل العالم بالفعل إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية، خصوصا "تيك توك"، و"انستغرام"، لم تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين الأصغر سنًا من رؤية المحتوى الضار. ويتوقع في 2022 ظهور المزيد من الجهود لحماية الأطفال من قبل المشرعين وشركات التواصل الاجتماعي نفسها. فالكونغرس الأميركي يدرس تشريعات تحمي خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، وتحقق مزيدًا من الشفافية في خوارزميات شبكات التواصل.

4- الرقائق الإلكترونية

أدى الإغلاق العالمي إلى زيادة الطلب على السلع التي تدخل فيها الرقائق الدقيقة، مثل الهواتف، والسيارات، وأجهزة الكمبيوتر للعمل والدراسة من المنزل. ورغم أن هناك دلائل على تراجع الطلب على الرقائق، لكن، ليست هناك تأكيدات أن عرض الرقائق سيلبي الطلب بالكامل، ويقول بعض المحللين إنه قد لا يحدث حتى عام 2023.

5- انتشار الروبوتات المنزلية

لن يأتي في عام 2022، الروبوت المنزلي المفيد بالكامل الذي يعتني بالأطفال ويغسل الأطباق، لكن الروبوتات المنزلية التي يمكنها أن تفعل أكثر مما هو متوقع ستكون حاضرة. ومنها الروبوت المنزلي من أمازون، ولديه أجهزة استشعار للتجول في منزلك، والقيام بمهام تشغيل الموسيقى، واستخدام كاميراته لمراقبة المنزل عند غياب أصحابه.

6- الواقع الافتراضي

سيحقق الواقع الافتراضي تقدمًا تقنيًا كبيرًا وتجارب أفضل للواقع المعزز أيضًا. وتخطط شركة "ميتا" – "فيسبوك سابقا"، إصدار سماعة رأس أكثر تقدمًا وأقل كلفة تجعل المستشعرات الجديدة والبصريات المحسّنة تشبه المستخدم إلى حد كبير. وسيكون الجهاز قادرًا على إظهار المساحة المادية الحقيقية لبناء "ميتافيرس"، عالم افتراضي حيث يمكن العمل والتسوق والترفيه.

7- أجهزة الاستشعار الصحية

بدأت أجهزة الاستشعار الصحية في التحرر، فصانعي الأجهزة يبحثون طرقًا أكثر لتبسيط عملية التتبع الحيوي بدلا من المستخدمة على معصم اليد. وقد يكون الجهاز الصحي التالي هو سماعات الأذن. إذ تدرس شركة آبل إمكانات انتاج سماعات "ايربودز" لقراءة درجة حرارة الجسم ومراقبة الوضع الصحي، بل والمساعدة في اكتشاف الاكتئاب.

8- شاشات ساطعة جدا

شهدت صناعة الشاشات واحدة من أكبر القفزات التطورية في تكنولوجيا العرض في السنوات الأخيرة. فقد بدأت أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشاشات تعمل بتقنية OLEDالساطعة بالظهور في عام 2021، وسيصل المزيد من الطرز في عام 2022. وينطبق الشيء نفسه على الأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون.

9- دخول من دون كلمة مرور

كلمات المرور في حالة من الفوضى. يمكن تخمينها أو سرقتها. لذلك، لمنع الاختراقات، يمكن الاستعانة ببرامج كلمات المرور التي تنشئ دخول فريد لكل خدمة عن طريق إرسال ارتباط خاص بالبريد الإلكتروني أو إرسال رموزًا إلى رقم هاتفك. ويتم حاليا الترويج لاستخدام مفتاح الأمان أو التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو كلمات المرور القائمة على الصوت.

10- زيادة سرعة الإنترنت

تعمل شركات الطيران الأمريكية على تغيير شبكاتها الخلوية القديمة من الجيل الثالث لإفساح المجال أمام الجيل الخامس فائق السرعة. كما أن شركات الاتصالات لديها خطط لتوسيع شبكاتها في العام المقبل لتوفير خدمة الإنترنت المنزلية وزيادة سرعة الإنترنت في المنزل وأثناء التنقل.

11- شراء العملات المشفرة

في عام 2022، قد تحصل على أدوات لشراء وبيع وإرسال الأموال الرقمية التي تظهر في التطبيقات والخدمات والألعاب. فضلا عن تسهيل شراء العملات المشفرة وإرسالها إلى الآخرين ومنح أي مستخدم القدرة على شراء بيتكوين باستخدام بطاقة الخصم. كما ستبدأ أيضًا المزيد من الأسواق في قبول العملات المشفرة.

12- طائرات بدون طيار

هناك احتمال أن تقوم طائرة بدون طيار بتسليم الطلبات لأول مرة هذا العام. فقد حصلت شركة "فلايتريكس"، الإسرائيلية التي تعمل في ولاية كارولينا الشمالية، على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لإجراء عمليات التسليم بالطائرات بما يسمح لها بنقل البضائع من مجموعة متنوعة من تجار التجزئة.

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