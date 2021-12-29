«وربة» يدرج صكوكاً في «ناسداك دبي» بـ 250 مليون دولار

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

قرع الرئيس التنفيذي لبنك وربة، الكويتي، شاهين حمد الغانم، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 250 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي»، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

ويعد هذا الإدراج، الثالث من قِبل بنك وربة في «ناسداك دبي»، بعد إدراجه صكوكاً بقيمة 250 مليون دولار في مارس من العام 2017، وصكوكاً بقيمة 500 مليون دولار خلال أكتوبر من العام 2019.

واستقطب الإصدار الجديد طلبات اكتتاب تعادل 4.4 مرات من المستوى المستهدف، وتم تحديد عائد الصكوك عند 4%.

وارتفعت بذلك القيمة الحالية لصكوك البنك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 898 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 79.4 مليار دولار بما يرسخ مكانتها بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي.

وقال الغانم: «سجل أحدث إصداراتنا من الصكوك نجاحاً كبيراً واستقطب اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يؤكد ثقتهم في استراتيجية بنك وربة للتوسع في قطاعات أعمال مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد والشركات».

من جهته، قال علي: «تُرحب (ناسداك دبي) بأحدث إصدارات بنك وربة من الصكوك وذلك في إطار دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتلبية متطلبات جهات الإصدار الرائدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news