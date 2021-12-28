«السعودية للكهرباء» تطلع على خبرات «كهرباء دبي» في توزيع الطاقة

المصدر: دبي ■ وام

اطلع وفد من الشركة السعودية للكهرباء، خلال زيارته هيئة كهرباء ومياه دبي، أخيراً، على المتطلبات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الهيئة في مشروعات توزيع الطاقة ومحطات التوزيع الرئيسة والفرعية، وطرق التعامل مع الأعطال في شبكة التوزيع.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك الهادف إلى رفد مسيرة التطوير والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة. كما اصطحب مسؤولو الهيئة، الوفد، في جولة ميدانية شملت مركز المراقبة والتحكم لتوزيع الطاقة الكهربائية التابع للهيئة، للتعرف إلى الآليات والأنظمة المتبعة في مراقبة شبكات التوزيع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة، استناداً إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «تعتمد الهيئة استراتيجية الشبكات الذكية، لتحقيق أتمتة التوزيع وتعزيز كفاءة الطاقة، إذ أصبحت الهيئة نموذجاً على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وتفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما تمكنت الهيئة من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع نسبة 15% في أميركا الشمالية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news