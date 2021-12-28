«أبوظبي العالمي» يعتمد نظام العمل الأسبوعي من الإثنين إلى الجمعة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تطبيق نظام العمل الأسبوعي من الإثنين إلى الجمعة، اعتباراً من الأول من يناير 2022، واعتماد يومي السبت والأحد عطلة نهاية أسبوع، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات، وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي، ومواكبة التطور العالمي.

وتعزز الدولة من خلال اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد، مجتمع الأعمال والقطاع المالي من تقارب الأسواق العالمية والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الوقت الفعلي، دعماً للاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي والدولة كافة.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، إن السوق مركز مالي دولي، يتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة، ويحظى بدور مهم، وحلقة وصل بين اقتصادات الشرق والغرب، إذ لطالما كان شريكاً أساسياً، ووجهة لتمكين الأعمال.

وأضاف أن تزامن أسبوع العمل مع بقية الأسواق العالمية، سيمكن رواد الأعمال الحاليين والجدد في السوق من الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في الدولة والمنطقة على حد سواء.

يذكرأن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 3700 كيان مسجل، ويحظى باهتمام كبير من الشركات ورواد الأعمال.

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