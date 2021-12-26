«بيوت دوت كوم» يحدد خيارات للإيجار في دبي على أساس الدخل الشهري

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

مدحت السويفي À دبيحدد موقع «بيوت دوت كوم»، خيارات ومناطق عدة في دبي مناسبة للإيجار على أساس الراتب أو الدخل الشهري للمستأجر، مشيراً إلى أن معظم المستأجرين ينفقون بين 30 و50% من دخلهم على السكن.

وكشف الموقع في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، عن أربع فئات من الرواتب الشهرية يمكن لأصحابها استئجار وحدات سكنية مختلفة سواء شقق أو فلل، بناء على دخلهم.

الفئة الأولى

وتفصيلاً، أظهر تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، أن أكثر المناطق المناسبة للإيجار في دبي بالنسبة للأشخاص الذين يراوح راتبهم الشهري أو معدل دخلهم بين 5000 و8000 درهم، هي مناطق النهدة وواحة دبي للسيليكون وقرية جميرا الدائرية، حيث يبلغ متوسط إيجار شقق الاستوديو في النهدة نحو 26 ألف درهم سنوياً، في حين يبلغ متوسط إيجار الاستوديو في واحة دبي للسيليكون نحو 24 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار الاستوديو في قرية جميرا الدائرية نحو 29 ألف درهم سنوياً.

الفئة الثانية

وذكر التقرير، أنه بالنسبة لأفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي لأصحاب الدخل الشهري من 8000 درهم إلى 12 ألف درهم، فإن منطقة بردبي و«دبي مارينا» و«داون تاون دبي» و«نخلة جميرا»، تعد من أفضل المناطق لاستئجار شقق عند تلك المعدلات للدخل.

وبين أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة في بردبي، يبلغ حالياً نحو 47 ألف درهم سنوياً، في حين يصل إيجار شقق «الاستوديو» في «دبي مارينا» نحو 45 ألف درهم سنوياً، بينما يصل إيجار الاستوديو في «داون تاون دبي» نحو 62 ألف درهم سنوياً.

وأضاف التقرير أنه يمكن لأصحاب تلك الدخول استئجار شقق غرفة وصالة في قرية جميرا الدائرية، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 44 ألف درهم، كما يمكن استئجار شقق غرفة وصالة في واحة دبي للسيليكون بمتوسط إيجار يبلغ 34 ألف درهم سنوياً، في حين يمكن استئجار شقق غرفة وصالة في منطقة النهدة بما يقارب 33 ألف درهم سنوياً.

الفئة الثالثة

أما بالنسبة لأصحاب الدخل الشهري الذي يراوح بين 12 ألف درهم و18 ألف درهم، فإن أفضل المناطق في دبي التي يمكن استئجار وحدات سكنية فيها، وفقاً لتقرير «بيوت دوت كوم»، تشمل «دبي مارينا» و«بردبي»، وقرية جميرا الدائرية والنهدة وواحة دبي للسيليكون، إضافة إلى «داون تاون دبي» ونخلة جميرا.

وأوضح التقرير، أن متوسط إيجار شقق غرفة وصالة في «دبي مارينا» يبلغ نحو 70 ألف درهم سنوياً، في حين يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقق غرفتين وصالة في «دبي مارينا» نحو 106 آلاف درهم سنوياً.

وبين التقرير أنه بالنسبة للراغبين في استئجار شقق غرفتين وصالة في قرية جميرا الدائرية، يمكنهم توقع معدل إيجار سنوي يبلغ 62 ألف درهم، بينما يبلغ بالنسبة لشقق ثلاث غرف وصالة في قرية جميرا الدائرية، 95 ألف درهم.

العائلات

ولفت التقرير إلى أن خيارات استئجار الشقق في منطقة بردبي وواحة دبي للسيليكون تعد الأكثر ملاءمة لشريحة العائلات، حيث تبلغ كلفة استئجار شقق غرفتين وصالة في بردبي نحو 66 ألف درهم سنوياً، في حين يصل معدل الإيجار السنوي لشقق ثلاث غرف وصالة نحو 92 ألف درهم.

أما بالنسبة لخيارات الشقق في واحة دبي للسيليكون، فيمكن توقع معدل إيجار سنوي لشقق غرفتين وصالة قريباً من الـ55 ألف درهم، بينما يصل إيجار شقق ثلاث غرف وصالة في المنطقة ذاتها إلى 80 ألف درهم. وبحسب التقرير، فإنه إضافة إلى ذلك، يمكن استئجار شقق غرفة وصالة في «داون تاون دبي» بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 85 ألف درهم.

الفلل

وعن القيمة الإيجارية للفلل شريحة أصحاب الدخول من 12 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، أوضح التقرير، أنه يمكن استئجار فلل من ثلاث غرف في مردف بمعدل سنوي يصل إلى 86 ألف درهم، فيما يبلغ معدل الإيجار السنوي لفلل أربع غرف نحو 106 آلاف درهم. وبالنسبة لخيارات الفلل في «أكويا أكسجين»، يمكن توقع إيجار سنوي لفلل ثلاث غرف بما يقارب 57 ألف درهم، في حين يبلغ متوسط إيجار فلل أربع غرف في المنطقة نفسها، نحو 80 ألف درهم سنوياً، بينما يصل المعدل السنوي لإيجار فلل خمس غرف إلى 88 ألف درهم.

الفئة الرابعة

وأشار التقرير إلى أن أفضل المناطق لاستئجار العقارات في دبي، بالنسبة لأصحاب الدخل الشهري من 18 ألف درهم إلى 25 ألف درهم وما فوق، هي «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» ونخلة جميرا، حيث يمكن استئجار شقق غرفتين وصالة في وسط مدينة دبي بمعدل إيجار سنوي يصل إلى 142 ألف درهم.

كما يمكن استئجار شقق غرفة وصالة في نخلة جميرا بمبلغ سنوي يصل إلى 116 ألف درهم، فيما يصل معدل إيجار شقق غرفتين وصالة في نخلة جميرا إلى 151 ألف درهم سنوياً.

ويمكن استئجار شقق ثلاث غرف وصالة في «داون تاون دبي» بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 277 ألف درهم، في حين يمكن استئجار شقق ثلاث غرف في نخلة جميرا بما يقارب 203 آلاف درهم سنوياً.

• الموقع حدد متوسطات الإيجار السنوي لكل منطقة اختارها.

الفئات الأربع

■ الأشخاص الذين يراوح راتبهم الشهري بين 5000 و8000 درهم.

■ أصحاب الدخل الشهري من 8000 درهم إلى 12 ألف درهم.

■ المستأجرون من أصحاب الدخول التي تراوح بين 12 ألفاً و18 ألف درهم.

■ أصحاب الرواتب والدخول الشهرية من 18 ألفاً إلى 25 ألف درهم وما فوق.

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