«حُرة حمرية الشارقة» تستقطب «جران كرافت» الهندية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن انضمام شركة «جران كرافت» الهندية المتخصصة بقطاع إنتاج المعادن الخاصة بمرافق المباني والمشروعات العملاقة، إلى قائمة الشركات التي تتخذ من «المنطقة الحرة» منطلقاً لأعمالها.

وكشفت الهيئة أن «جران كرافت» استأجرت أرضاً في المنطقة الحرة بمساحة إجمالية تصل إلى 323 ألف قدم مربعة، وبقيمة استثمار تبلغ 22 مليون درهم مرحلة أولى، و45 مليون درهم في المرحلة الثانية بإجمالي استثمار يصل إلى 67 مليون درهم.

وجاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة بالحمرية خلال توقيع مذكرة تفاهم جرت في مقر الهيئة أخيراً.

وبحسب البيان، تشتهر شركة «جران كرافت» التي يقع مقرها الرئيس في الشارقة، بتنفيذها لعدد من المشروعات الأيقونية المتميزة في دولة الإمارات، وتمتلك حضوراً قوياً في دول الخليج العربي والعالم، ومن أبرز مشروعاتها: فندق في جزر شيبارة الجنوبية بالبحر الأحمر، ومتحف المستقبل، وفندق ميدان، ومشروع الموج في مسقط، ودار الأوبرا السلطانية في مسقط، ومتحف عُمان عبر الزمان بمسقط.

وتمتلك الشركة العديد من منشآت التصنيع بدولة الإمارات، وتحظى بقدرات تكنولوجية متقدمة ولديها أكثر من 800 موظف.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، سعود سالم المزروعي، إن الهيئة تسعى دوماً لاستقطاب الشركات الفريدة وذات التخصصات النوعية التي تقدم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة ضمن قطاعات متنوعة منها تكنولوجيا التصنيع والإنشاءات، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كحاضنة للتقنيات المتقدمة في المجال الصناعي والابتكارات الجديدة، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية الاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة.

وأضاف المزروعي أن الأداء المتميز والمكانة العالمية التي تحظى بها حرة الحمرية كوجهة مفضلة لشركات واستثمارات القطاعات الإنشائية والمبتكرة فضلاً عن توافر البنية التحتية التجارية واللوجستية وشبكة الربط متعددة الأنماط، جعل منها وجهة مستقطبة للاستثمار الأجنبي الاستراتيجي المباشر، ومنصة انطلاق للشركات العالمية.

من جانبه، قال مدير «جران كرافت»، جي. جورج، إن الشركة تقف على أبواب مرحلة جديدة من خلال استثمارها الجديد بالمنطقة الحرة بالحمرية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الفريدة، والخدمات ذات القيمة المضافة للشركات، فضلاً عن شبكة مرافق لوجستية وميناء بعمق 14 متراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news