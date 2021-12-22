تقرير: مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي يرتفع 5.21%

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفاد تقرير لشركة «ريدن» العقارية، بأن مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 5.21% على أساس سنوي.

وأفاد عقاريون بأن هناك عوامل عدة دفعت أسعار الإيجارات لتسجيل نمو خلال العام الجاري، أبرزها استضافة «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى تماسك القيم الإيجارية لكثير من المناطق بدبي، ونمو الطلب على الإيجارات لفترات قصيرة.

وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث صادر عن شركة «ريدن» العقارية، بأن مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 5.21% على أساس سنوي.

وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن القطاع الإيجاري في دبي ارتفع بمقدار 1.21 نقطة من 71.15 إلى 72.36 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.7% في نوفمبر 2021.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «هناك عوامل عدة دفعت أسعار الإيجارات لتسجيل نمو خلال العام الجاري، أولها استضافة (إكسبو 2020)، والزخم الكبير الذي أحدثه على مستوى التأجير والبيع، بالإضافة إلى تماسك القيم الإيجارية لكثير من المناطق بدبي، بالتزامن مع زيادة الطلب على الإيجار، سواء للعقود السنوية أو للفترات القصيرة، والتي ترواح ما بين 3 و6 شهور، وهو ما خلق طلباً على القطاع الإيجاري بجميع فئاته السكنية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «القطاع الإيجاري استفاد من الزخم الكبير لمعرض (إكسبو 2020)، حيث واصلت أسعار إيجارات الشقق والفلل تسجيل مسار تصاعدي ملحوظ خلال عام 2021»، متوقعاً استمرار هذا الزخم خلال الربع الأول من عام 2022. وأشار إلى أن زيادة ضخ الاستثمارات العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري ككل تأتي مدعومة بزيادة عدد زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، والمحفزات الحكومية، فضلاً عن تسهيلات الملاك وشركات إدارة العقارات.

بدوره، قال الخبير العقاري، محمد آل علي، إن مناطق عدة قريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، تُعد الأكثر طلباً للإيجار وهي: «مجمع دبي للاستثمار»، «مدينة دبي للإنتاج»، «جميرا غولف إستيت»، «ديسكفري جاردنز»، «الفرجان»، مشيراً إلى أن تلك المناطق ارتفعت أسعار التأجير فيها في الفترة الماضية نتيجة لقربها من موقع الحدث العالمي، وهي المناطق التي سجلت أعلى نسبة زيادة في الإيجارات، تجاوزت الـ10% خلال 2021، بينما راوحت الزيادة لبقية مناطق دبي ما بين 5 و6%.

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