«زاند» يستكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية في مصرف دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار خريطة الطريق المقررة لتأسيسه، استكمل مساهمو «زاند»، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم مصرف دبي.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «زاند»: «يمثل إعلان اليوم نقطة مضيئة أخرى في مسيرتنا لإطلاق «زاند»، ونحن سعداء للغاية لاقترابنا من تحقيق هدفنا في تأسيس أول بنك رقمي محلي في دولة الإمارات. وفي سياق هدفنا هذا، بذلنا جهوداً كبيرة وتعاونّا مع شركاء في مجال التصميم والتكنولوجيا وشركاء ماليين، لإنشاء منصة من شأنها تغيير الطريقة التي يتم فيها تقديم الخدمات المصرفية، مستلهمين ذلك من روح الابتكار التي تتمتع بها دولة الإمارات وبما يتماشى مع الأجندة الرقمية للبلاد. ولا شك في أن دولة الإمارات توفر لنا بيئة مثالية للانطلاق، نظراً لمكانتها العالمية كمركزٍ تجاريٍ ومالي وتقني رائد، فضلاً عن النهج التقدمي الذي تتبعه في مجال التشريع والتنظيم. ونحن متحمسون جداً لبدء نشاط هذا البنك الجديد غير التقليدي والترحيب بأول عملائنا».

من جانبه، قال أوليفيير كريسبان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في بنك «زاند»: «لقد قمنا بإعادة تصور الخدمات المصرفية، وفي سياق هذه العملية حررنا أنفسنا من العقلية القديمة والعمليات المتّبعة في البنوك التقليدية، وجعلنا العميل محور كل ما نقوم به. ونحن الآن في مرحلة الإعدادات النهائية، حيث تسير جميع الخطوات المتبقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وفق الجدول المحدد لإطلاق عملياتنا بشكل رسمي».

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