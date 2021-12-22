إمداد توقع اتفاقية مع نخيل لتقديم خدمات إدارة النفايات لمجمع "دراغون مارت"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية لتقديم خدمات إدارة النفايات لمجمع "دراغون مارت"، أضخم مركزٍ للمنتجات الصينية في العالم خارج الصين.

الاتفاقية أبرمتها "إمداد" مع شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد في العالم ومقره دبي، وتقوم بموجبها بتقديم خدمات إدارة النفايات والتنظيف الخارجي في مجمع "دراغون مارت" 1 و 2 بضاحية "إنترناشونال سيتي" في مدينة دبي، ولمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تنفيذ جميع أعمال الكنس الآلي لمباني المجمع، للحفاظ على مظهره نظيفاً ولائقاً.

وبهذه المناسبة، صرح جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد" قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا المتنامية مع شركة "نخيل" من خلال عرض إمكاناتنا المتنوعة لدعم بعض المنشآت العقارية المتميزة. إن اختيار "إمداد" لإبرام هذا العقد معها يؤكد على تميز خدماتنا الرائدة في مجال إدارة المرافق، والثقة التي نواصل بناءها مع عملائنا الحاليين. أنا واثق من أن حلول إدارة النفايات المتفوقة لدينا ستقدم أعلى معايير الخدمة، وتفي بجميع احتياجات شركة "نخيل"، وزوار المجمّع أيضاً."

وتجمع بين "إمداد" و"نخيل" علاقاتٌ ممتدةٌ وراسخة، حيث درجت على تقديم مجموعةٍ من حلولها البيئية عبر عدة مجالات؛ تشمل: إدارة النفايات، ومكافحة الآفات، وإدارة مياه الصرف الصحي، وخدمات تنظيف البنية التحتية بمنشآت "نخيل" العقارية المرموقة، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخيل مول". كذلك، يقدم قسم الخدمات البيئية في "إمداد" حالياً خدمات مكافحة الآفات بمجمع "دراغون مارت"، إلى جانب إدارتها للعديد من مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات لشركة "نخيل"، بما في ذلك أكثر من 400 مبنى، وأربعة مساجد، ومرافق مستودعات في ضاحية "إنترناشونال سيتي"، وأكثر من 240 مبنى في "ديسكفري جاردنز".

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