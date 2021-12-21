شراكة بين «تبريد» ومؤسسة التمويل الدولية للتوسّع في الهند

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في الدول النامية، مشيرة إلى أن المؤسسة استثمرت منذ تأسيسها عام 1956 أكثر من 321 مليار دولار في الدول النامية.

وأوضح بيان صادر أمس، أن نطاق الشراكة الجديدة، يشمل ملكية «تبريد الهند»، وهي شركة فرعية تابعة لـ«تبريد» يجري حالياً نقلها إلى شركة قابضة جديدة مقرّها سنغافورة مملوكة بواقع 75% لشركة «تبريد» و25% لمؤسسة التمويل الدولية.

وستتأسس الشركة القابضة بالتزام أولي من الشركاء بقيمة 100 مليون دولار، وستعمل على الاستثمار في مشروعات تبلغ قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتسعى الشركة الجديدة إلى توفير 100 ألف طن تبريد لخدمة عدد من المشروعات الصناعية والتجارية، إضافة إلى وجهات التسوّق وتجارة التجزئة في الهند.

واتفقت «تبريد» ومؤسسة التمويل الدولية على معايير لتحديد أهلية الاستثمار، والتي تشمل متطلّبات صارمة خاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

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