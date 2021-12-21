أبوظبي تستضيف القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 يناير المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حيث تقام القمة العالمية رفيعة المستوى بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 17 إلى 19 يناير المقبل، وتستقطب رواد الصناعة الدوليين لاستعراض آخر ما توصلوا إليه من تقنيات وابتكارات حديثة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن القمة ستناقش في دورتها الـ14، التي تنظمها شركة «آر إكس الشرق الأوسط»، موضوعات الاستدامة والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة وذلك خلال فعاليات المعرض وعروض التكنولوجيا والابتكارات الحديثة من جميع أنحاء العالم، وكذلك المنتديات التي تناقش آخر التوجهات وأفضل الممارسات في الصناعة.

وأكدت عدد من الشركات الدولية الرائدة في المجال المشاركة في الحدث، مثل شركات «إنجي» و«ميتسوبيشي باور» و«ديت نورسك فيريتاس» و«فرونيوس الدولية» و«هواوي» و«جينكو سولار» و«أكسيونا» و«جينولو للمياه» و«دوليفو الدولية»، وغيرها من الأسماء المرموقة على المستوى الدولي، إضافة إلى كبار المستثمرين في المنطقة والمستفيدين من الحكومات والشركات وأصحاب المشروعات ورجال الأعمال.

وكانت القمة العالمية لطاقة المستقبل، شهدت في الدورة السابقة عام 2020، مشاركة من 125 دولة، ما يعكس مكانة أبوظبي مركزاً للأعمال في موقع حيوي يتوسط أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما سجلت زيادة تصل إلى 11% من الحضور الدولي، والذي وصل إلى 34 ألف شخص، كذلك تم توقيع ما لا يقل عن 27 مذكرة تفاهم بين 227 شركة مشاركة، من بينها 72 شركة من الإمارات تعرض 840 علامة تجارية عالمية.

ومن المقرر أن تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، أجنحة لـ11 دولة تتميز بتقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة والاستدامة، وتربط الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مع لاعبين تقنيين من جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وهذه الأجنحة من اليابان والصين ونيجيريا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكوريا، وفرنسا، والهند، وسويسرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news