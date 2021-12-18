أسواق قطع غيار السيارات تسجل نمواً في المبيعات يجاوز 10%

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أكد متخصصون ومسؤولون في مجال توريد وتجارة قطع غيار السيارات، أن الأسواق المحلية سجلت خلال العام الجاري مؤشرات لافتة للتعافي من تأثيرات جائحة كورونا، لافتين إلى معدلات نمو في المبيعات تجاوز 10% مقارنة بعام 2020.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض «أوتوميكانيكا دبي» لقطع غيار السيارات، الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أخيراً، أن الأسواق الإماراتية كانت الأسرع في تسجيل تعافٍ تدريجي مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، بدعم من تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية، ومعرض «إكسبو 2020 دبي».

نمو ملحوظ

وتفصيلاً، اختتمت في مركز دبي التجاري العالمي، نهاية الأسبوع الماضي فعاليات الدورة 18 من معرض «أوتوميكانيكا دبي» لقطع غيار السيارات.

وقالت مدير أول تطوير الأعمال في شركة «أتوغلاس» لقطع غيار زجاج السيارات، ماري ماهي، إن الأسواق الإماراتية سجلت معدلات تعافٍ ونمو ملحوظة خلال العام 2021، لاسيما خلال النصف الثاني، وذلك في مبيعات قطع غيار السيارات، مقارنة بحالة البطء التي سجلتها خلال العام 2020 تحت تأثير المتغيرات التي فرضتها جائحة «كوفيدـ19».

وأضافت ماهي أن مؤشرات التعافي ظهرت مع نمو في الطلب وطلبات التوريد للأسواق المحلية، وهو ما رفع من المبيعات بنسب تجاوز 10% خلال العام الجاري، مرجعة معدلات النمو في الأسواق المحلية إلى سرعة تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية، ومحفزات الاقتصاد والاستثمار، وعودة زخم النشاط السياحي، ومعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت ماهي أن ارتفاع أسعار قطع الغيار، الذي راوح بين 20 و40% في الأسواق، لم ينعكس سلباً على استمرار تحسن المبيعات، والذي من المتوقع أن يستمر خلال العام المقبل.

تعافٍ تدريجي

بدورها، اعتبرت المدير العام للتسويق في شركة «بريدجستون» لإطارات السيارات، بيرنا أكينسي، أن مؤشرات التعافي ظهرت بشكل تدريجي في أسواق قطع غيار السيارات في الأسواق المحلية منذ الربع الأول من العام الجاري، واستمرت في التحسن والنمو حتى الفترة الراهنة، لاسيما ما يتعلق بقطاع مركبات الأفراد.

وقدرت أكينسي نسب نمو مبيعات قطع الغيار في الأسواق عموماً بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما ينتظر أن تستمر مؤشرات التعافي في تسجيل معدلات نمو أكبر خلال العام المقبل.

توقعات السوق

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، المنظمة لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»، سيمون ميلور، إن مؤشرات التحسن في أسواق قطع غيار السيارات بالدولة أو منطقة الخليج، ظهرت بشكل لافت في الأسواق أخيراً، وهو ما أكدته تقارير مسحية للأسواق، لمؤسسة «فورست آندسوليفان»، والتي أظهرت أن مبيعات أسواق تجارة قطع غيار السيارات سجلت ارتفاعاً في الأسواق الخليجية من 5.26 مليارات دولار خلال عام 2019 إلى 5.47 مليارات دولار خلال عام 2021.

وأوضح أن التقارير السوقية تظهر كذلك استمرار نمو عمليات توريد مبيعات قطع غيار السيارات خلال الأعوام المقبلة، فيما يتوقع أن ترتفع المبيعات إلى 6.84 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وأوضح أنه على الرغم من أن تداعيات «كوفيدـ19» فرضت زيادات سعرية جاوزت 30% في أسواق قطع غيار السيارات بتأثيرات من ارتفاع كلفة الخدمات اللوجستية والشحن والمواد الخام، مع تراجع الإنتاج في عدد من الدول، فإن تلك التداعيات لم تؤثر سلباً في استمرار مؤشرات نمو مبيعات قطع غيار السيارات.

وأكد ميلور أن أسواق الدولة تعد من الأسرع في تسجيل مؤشرات التعافي من الجائحة، في مجال قطع غيار السيارات، لعوامل تتعلق بتعافي العديد من القطاعات الاقتصادية التي أثرت على الطلب، والقرارات المحفزة للاقتصاد والاستثمار، وزخم الأنشطة السياحية، و«إكسبو 2020» الذي نشط سوق مبيعات قطع الغيار.

توقعات إيجابية

من جانبها، اتفقت مديرة الإنتاج والسياسات التسويقية الدولية في «شركة فورد موتور»، سبيدا مالكيزدا، في أن الأسواق المحلية سجلت معدلات تعافٍ إيجابية واضحة من تأثيرات جائحة كورونا في مجال الطلب على قطع غيار السيارات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت مالكيزدا استمرار مؤشرات التحسن الإيجابية خلال العام المقبل.

«أوتوميكانيكا دبي»

يمثل «أوتوميكانيكا دبي» بوابة تجارية مركزية للأسواق التي يصعب الوصول إليها، كما يربط بين دول الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسة. كما يُعتبر «أوتوميكانيكا دبي» فعالية فريدة من حيث اتساع وتنوّع نطاق المنتجات والخدمات المُقدمة مقارنة بالمعارض المتخصصة الأخرى في الشرق الأوسط. وقدم المعرض مجموعة من الأقسام الجديدة والمتكررة، مع مُشاركة آلاف الجهات العارضة من 57 دولة. وشكّل «أوتوميكانيكا دبي» بنسخته لعام 2021 فعالية أساسية تُسهم في تعزيز التواصل مُجدداً مع الأسواق.

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