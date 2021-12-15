«الاقتصاد والسياحة»: حلول رقمية لتحصيل رسوم معاملات التسجيل والترخيص التجاري بدبي

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

وقّعت إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية تعاون مع «إم بي إم إي للدفع»، (MBME Pay)، الشركة المتخصصة في توفير خدمات وحلول الدفع، لتسهيل عمليات دفع رسوم التسجيل والترخيص التجاري للشركات المسجلة في إمارة دبي وفق أعلى معايير السرعة والسهولة والأمان.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء من الوصول إلى خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مثل دفع الغرامات، ورسوم معاملات الإصدار والتجديد والتصاريح التجارية والكثير من الخدمات الأخرى من خلال أجهزة «إم بي إم إي للدفع» المنتشرة في أنحاء الدولة والتي تتيح الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو الدفع نقداً.

معاملات

وتنفذ منصة الدفع الحديثة «إم بي إم إي للدفع» 9.5 ملايين معاملة سنوياً بواسطة 3.2 ملايين عميل من خلال أكثر من 900 جهاز دفع منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وتقدم منصة «إم بي إم إي للدفع» خدمات للعديد من الشركات الخاصة والعامة والحكومية وطوّرت أكثر من 470 واجهة برمجة التطبيقات «API».

سهولة

وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

مرونة

وقال مدير إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ناصر محمد المازم: «يأتي التعاون مع (إم بي إم إي للدفع) في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتماشياً مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى المرونة في تقديم الخدمات والتسهيل على أصحاب الأعمال في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة. ويعد التعاون خطوة إيجابية في مجال تسريع عجلة التحول الرقمي، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال بإمارة دبي، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة، حيث ستوفر منصة (إم بي إم إي للدفع) طرقاً سلسة وآمنة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات دفع رسوم معاملات التسجيل والترخيص التجاري رقمياً ما يمثل قفزة إضافية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية».

حياة مريحة

وتعليقاً على التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم إي للدفع»، عبدالهادي محمد: «بدأت قصة (MBME Pay)، برؤية جعل الحياة مريحة للعملاء ومنصة على مستوى الدولة للإيداع، ودفع الفواتير، والتبرع للجمعيات الخيرية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وغيرها. وتهدف شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تسهيل عملية دفع الرسوم وتوفير حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصاً للأفراد والشركات. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا من أجل مواصلة رحلة الرقمنة المثيرة هذه لجعل حياة العملاء أكثر سهولة».

• منصة «إم بي إم إي» تنفذ 9.5 ملايين معاملة سنوياً عبر 3.2 ملايين عميل من خلال 900 جهاز دفع.

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