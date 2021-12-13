"دي بي ورلد" والكونغو توقعان اتفاقية نهائية لتطوير ميناء بنانا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت مجموعة "دي بي ورلد"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية، وحكومة الكونغو، اتفاقية تعاون لتطوير ميناء بنانا البحري العميق.

وأفادت المجموعة في بيان اليوم، بأنه تم توقيع الاتفاقية في كينشاسا بحضور الرئيس الكنغولي، فليكس أنتوان تشيسكيدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"دي بي ورلد"، سلطان أحمد بن سليّم.



وسبق إبرام اتفاقية التعاون، توقيع مذكرة شروط في وقت سابق من هذا العام بين مجموعة "دي بي ورلد" وحكومة الكونغو، والتي أوجزت التعديلات المتفق عليها على العقد الأصلي المُوقَّع عام 2018.

وسيعمل هذا على تمهيد الطريق أمام "دي بي ورلد" لبدء البناء في غضون 12 شهرا في أول ميناء بحري عميق بالكونغو، في بنانا على الخط الساحلي في الدولة والبالغ طوله 37 كيلو مترا على المحيط الأطلسي.



وسيحقق تطوير ميناء بنانا تخفيضاً هائلاً في التكلفة والوقت لتجارة البلاد، حيث سيجذب المزيد من طلبات التوقف المباشرة من السفن الكبرى من آسيا وأوروبا.

وسيفيد هذا التطوير بشكل مباشر منطقة الكونغو الوسطى في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إذ سيجذب الميناء الاستثمار الأجنبي المباشر للمناطق المجاورة ويُحفِّز التجارة المحلية والاقتصاد بشكل عام.



وستطور مجموعة "دي بي ورلد" رصيفا طوله 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس عمقه 18 مترا بما يُمكنه من مناولة أكبر السفن الحالية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما في العام مع ساحة تبلغ مساحتها 30 هكتارا.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news