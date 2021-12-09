مجموعة "الحبتور" تبحث طرح شركاتها في الأسواق المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف أحمد الحبتور، أن مجموعته تدرس منذ فترة طويلة طرح شركاتها كشركات مساهمة وأنه يجري بحث الإدراج في سوق دبي المالي.

وقال الحبتور في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": "منذ ما يزيد عن قرنين وأنا أدرس مع كبار مدراء الشركة إدراج مجموعة الحبتور في الأسواق المالية للحفاظ على استمراريتها، وقد اقتربنا في هذه المرحلة بنسبة كبيرة من اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "إن قراري تخصيص 5٪؜ من مجمل الأسهم المدرجة في السوق المالية للعاملين في خط الدفاع الأول وقوى الأمن وحماة الوطن بسعر 50٪ من سعر السهم، فهذا لأنني اتمنى ان يستفيدوا من خبرتنا ونجاحنا".

وأوضح أن"الشركات العائليةتشكل اليوم ركيزة للاقتصاد في دبي والامارات، وهي شريكة في مسؤولية البناء والنجاح. وأنا أتمنى أن نشارك شبابنا وبناتنا بهذا النجاح".

وختم تغريداته قائلاً: "في فترة أزمة كورونا، كنا مؤتمنين لديهم، يسهرون على راحتنا وأمننا ولم يقصّروا في أداء هذا الواجب. وقراري هذا هو مبادرة لتقديم الشكر والعرفان لما قدموه ويستمرون بتقديمهم لنا، تأميناً لحمايتنا وأمننا الصحي".

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