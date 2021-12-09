«نخلة جميرا» و«الخليج التجاري» ضمن أفضل المناطق لشراء العقارات بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد تقرير لبوابة «زووم بروبرتي إنسايتس»، بأن سوق العقارات في دبي استردت عافيتها وعاودت الانتعاش هذا العام، وظل الطلب قوياً على مجالاتها الرئيسة على مدار العام بفضل مواقعها الاستراتيجية وبنيتها التحتية الحديثة ومعدلات الأسعار المعقولة.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعتها «زووم» أن «دبي مارينا» و«معبر الخليج التجاري» و«جميرا فيليج سيركل» تعد من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعتبر «نخلة جميرا»، و«وسط مدينة دبي»، ومنطقة «المرابع العربية»، ذات الفئات الفاخرة، بالقدر نفسه من الأهمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زووم للعقارات»، عطا شبيري، إن «مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة، فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول. وعلى الرغم من ذلك، جذبت المناطق الأقرب من (إكسبو 2020 دبي) الكثيرين أيضاً».

وأضاف شبيري: «زاد الطلب على العقارات أيضاً في مناطق ذات أثاثات جيدة تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راقياً. وشهدت سوق العقارات في دبي نمواً كبيراً في عام 2021 بعد تراجعه فترة قصيرة في العام 2020 بسبب وباء كورونا. وهذه الانتعاشة التي اتخذت شكل حرف (V) واضحة وجلية، حيث إن الطلب وأسعار العقارات في مختلف المناطق آخذة في الارتفاع».

وإجمالاً، شهدت أسعار العقارات السكنية قفزة تقدر بنحو 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.

وبفضل الموقع المثالي وتوافر سبل الراحة باتت دبي مارينا الاختيار المفضل للكثيرين. كما ظلت العقارات ذات الواجهات البحرية مناطق جذب للمشترين والمستثمرين.

وسجلت دبي مارينا 1142 صفقة بقيمة 2.59 مليار درهم، إضافة إلى 1543 صفقة بقيمة 4 مليارات درهم خلال الربعين الأول والثاني من 2021. وخلال الربع الثالث تم عقد 1678 صفقة بقيمة 5.149 مليارات درهم.

وأشارت «زووم بروبرتي إنسايتس» إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الربع الرابع من العام 2021 سيشهد الوتيرة ذاتها.

ووفرت منطقة معبر الخليج التجاري شققاً راقية لتحتل المرتبة الثانية بين الأكثر شعبية في دبي، حيث بيعت اثنتان من أغلى الشقق في دبي خلال الربع الثالث من 2021. وتقدر قيمتهما بنحو 40 مليون درهم، و37 مليون درهم.

• مشترون للعقارات فضلوا مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول.

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