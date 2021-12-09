«شروق» تبدأ مشروع توسعة «شاطئ خورفكان» على امتداد 1.5 كيلومتر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن بدء مشروع توسعة «شاطئ خورفكان»، الوجهة الشاطئية متكاملة الخدمات والأولى من نوعها في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، والتي سيجري تنفيذها على امتداد 1.5 كيلومتر على طول البحر، ليصبح امتداد المشروع بعد انتهاء التوسعة 2.5 كيلومتر.

وتشمل التوسعة الجديدة، التي من المقرر استكمالها نهاية العام المقبل، إنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي على طول الشاطئ، وصالة للألعاب الرياضية بتجهيزاتها المتكاملة للرجال والسيدات، ونافورة مائية، مع توفير كل الخدمات التي تلبي احتياجات زوار الوجهة من مواقف سيارات ومرافق خدمية.

وقالت مدير قطاع تطوير المشاريع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، خولة سيد محمد الهاشمي، إن «توسعة شاطئ خورفكان تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير المشاريع وتنويعها بما يلبي احتياجات السكان والزوار والسياح».

وأضافت الهاشمي: «هذه الوجهة الشاطئية تشهد إقبالاً كبيراً ليس فقط من قبل سكان مدينة خورفكان وإنما من قبل الزوار والسياح من مختلف أنحاء الشارقة والدولة منذ افتتاح المرحلة الأولى أمام الجمهور في ديسمبر 2019، وبالتالي فإن هذه التوسعة تعد جزءاً من مهمة (شروق) لتحويل ساحل المدينة بأكمله إلى إحدى أهم مناطق إمارة الشارقة الجاذبة لمحبي السياحية الشاطئية من السياح والمقيمين في الدولة، إلى جانب تنشيط الحركة الاستثمارية، ما يسمح للمزيد من العلامات التجارية والشركات بالتوسع في أسواق المدينة الأكثر حيوية في الدولة».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع «شاطئ خورفكان»، الذي تطوره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، امتدت 1 كم على طول البحر بكلفة بلغت نحو 95 مليون درهم، وافتتحت رسمياً أمام الزوار من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ديسمبر 2019.

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