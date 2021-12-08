مليون مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغل في الإجمال نحو 1.09 مليون مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السادس من ديسمبر الجاري، مقابل نحو 10.8 ملايين في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو طفيفة بلغت 0.7%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل، ستشغل نحو 3.5 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ3.6 ملايين مقعد في الأسبوع السابق.

وأضحت «أو إيه جي»، أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 29% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة «أو إيه جي»، بأنه على الرغم من التغييرات التي أحدثها متحور فيروس «كورونا» الجديد، «أوميكرون»، إلا أن السعة المقعدية العالمية لاتزال مستقرة عند 78 مليون مقعد.

ولفت تقرير «أو إيه جي» إلى أن السعة المقعدية وصلت إلى نحو 75% من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، مع الزيادة المستمرة في السعة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت السعة المقعدية الإجمالية للرحلات الجوية المجدولة لشركات الطيران العاملة عبر مطارات دولة الإمارات، ارتفعت خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى 4.3 ملايين مقعد، مقارنة مع 3.88 ملايين مقعد في أكتوبر 2021، بنمو نسبته 11%.

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