34.2 تريليون درهم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

المصدر: أبوظبي ■ وام

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال خمسة عقود، نحو 34.23 تريليون درهم، بحسب قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وحقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة بين عامي 1971 و2020، فائضاً بلغ نحو 4.76 تريليونات درهم.

وأظهرت بيانات «أونكتاد» تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعاً من 4.2 مليارات درهم عام 1971 إلى تريليوني درهم بنهاية العام الماضي.

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 28 مليون درهم عام 1971 إلى نحو 73.46 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وتوزعت التجارة الخارجية خلال خمسة عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 19.5 تريليون درهم، والواردات 43% بقيمة 14.7 تريليون درهم.

وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفاً، مرتفعة من 3.1 مليارات درهم في عام 1971 إلى 1.17 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، كما تضاعفت الواردات 730 مرة، مرتفعة من 1.13 مليار درهم إلى 828 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وبحسب البيانات، تضاعفت التجارة الخارجية بنهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 117.5 مليار درهم، و33 مرة بنهاية عام 1991 إلى 140 مليار درهم، و74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 315 مليار درهم، وبنهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 1.9 تريليون درهم.

وكان عام 2019، تصدّر قائمة السنوات الأعلى في حجم التجارة الخارجية بقيمة 2.4 تريليون درهم.

• 4.76 تريليونات درهم فائض الميزان التجاري للدولة بنهاية 2020.

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