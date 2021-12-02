%3.4 ارتفاعاً في التضخم بأبوظبي خلال أكتوبر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي، ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.4% ليصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، وذلك في إطار الموجة التضخمية التي يشهدها العالم حالياً، مدفوعة بزيادة الطلب بعد بدء التعافي من آثار جائحة «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، وبعض المواد الأولية. وكان معدل التضخم في الإمارة سجل انخفاضات مستمرة خلال العامين الماضيين، كما استمر الانخفاض خلال شهري يناير وفبراير 2021، ليبدأ بعدها الارتفاع التدريجي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6% في مارس الماضي، ثم صفراً في مايو الماضي، ثم زاد بنسبة 0.8% في يونيو، وواصل الارتفاع إلى 1.8% في يوليو، ثم إلى 2.6% في أغسطس، ليرتفع إلى 3% في سبتمبر الماضي.

ارتفاعات

وأوضح مركز الإحصاء بأبوظبي، في تقرير أصدره أمس، أن أسعار ثماني مجموعات سلعية حققت ارتفاعات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 8.5%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%، فضلاً عن زيادة أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 3.8%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 1%، بجانب ارتفاع أسعار مجموعة كل من الصحة بنسبة 0.7%، وأسعار التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.3%، وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2%.

تراجع

في المقابل، أظهر التقرير تراجع أسعار أربع مجموعات سلعية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي: الملابس والأحذية التي انخفضت أسعارها بنسبة 5.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات التي تراجعت أسعارها بنسبة 1.4%، فيما انخفضت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 0.1%، بينما تراجعت أسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.5%.

أسعار المستهلك

أوضح مركز الإحصاء بأبوظبي في تقرير، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لجميع الأسر، ارتفع من 108.1 نقاط خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي إلى 109.3 نقاط بالفترة المماثلة من العام الجاري، حيث ارتفع بالنسبة للأسر المواطنة إلى 109.5 نقاط خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري مقابل 107.9 نقاط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأسر غير المواطنة 108.9 نقاط، مقابل 108 نقاط خلال فترة المقارنة، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً بالنسبة للأسر الجماعية، حيث بلغ 109.3 نقاط خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، مقابل 109.5 نقاط للفترة ذاتها من عام 2020.

• تراجع أسعار 4 مجموعات سلعية خلال 10 أشهر، منها الملابس والأحذية.

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