«أسواق»: فرع «المجموعة» في منطقة الورقاء يعمل بإدارة مواطنة 100%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، بأن المجموعة أطلقت مبادرات عدة تواكب الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، أبرزها تحويل فرع لتجارة التجزئة في منطقة الورقاء الثالثة بدبي للعمل بإدارة من الكوادر المواطنة بنسبة 100%، لافتا إلى أن تلك المبادرة تأتي بعد تأهيل وتدريب الكفاءات المواطنة بهدف تعزيز وإبراز دورها مجال إدارة منافذ تجارة التجزئة.

وقال الخشابي لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة الجديدة التي بدأ العمل بها اليوم، تتامشى مع خطط «أسواق» لدعم وتنمية مهارات الكوادر المواطنة في المجالات كافة، ودمجها في سوق العمل من خلال وظائف إدارية مختلفة.

وأضاف الخشابي، أنه فضلا عن ذلك، أطلقت المجموعة بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، مبادرات خاصة تتعلق بمنطقة حتا، منها تحويل فرع «أسواق» الحالي لتجارة التجزئة في المنطقة، للعمل بنظام «حق الامتياز التجاري» (فرنشايز) للتجار والمواطنين في حتا.

وأوضح أن فرع «أسواق حتا مارت» سيتاح للمستثمرين من منطقة حتا خلال الشهر الجاري، بما يواكب مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم الفرص الاستثمارية في حتا وبإنشاء «مجلس تجار حتّا» في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واعتبر أن تحويل فرع حتا، الذي تبلغ مساحته 2245 قدم مربعة، إلى نظام «فرنشايز» لأهالي المنطقة، سيدعم تنمية وتأهيل مهارات جديدة من الكوادر المواطنة في قطاع تجارة التجزئة والتي ستتولى عمليات إدارة تلك الفرع وتشغيله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news