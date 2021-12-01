أبوظبي تستعرض في برشلونة جهودها لتعزيز قطاع سياحة الأعمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يشارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات، الذي تُقام فعالياته في مدينة برشلونة الإسبانية على مدار ثلاثة أيام في الفترة بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المكتب سيركز خلال مشاركته في هذا الحدث على المقومات والمعالم السياحية التي تمتلكها إمارة أبوظبي، إضافة إلى إبراز البنية التحتية المتطورة، والمرافق والمعالم في الإمارة، التي تجعلها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات العالمية، فضلاً عن استعراض جهود أبوظبي لتوفير بيئة صحية وآمنة، ومبادراتها لدعم مسيرة تعافي القطاع من تداعيات الجائحة لضمان استدامة نموه وتطوره في المستقبل.

وقال مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، مبارك حمد الشامسي، إن «المعارض والمؤتمرات الدولية، مثل المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات، توفر فرصة مثالية لتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع شركائنا، وعقد اتفاقيات جديدة تُسهم في تطوير ونمو القطاع من خلال مناقشة التحديات والفرص، والوصول إلى رؤية مشتركة تعيد إلى القطاع زخمه».

يشار إلى أن المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات، يُقام سنوياً في مدينة برشلونة الإسبانية منذ 30 عاماً، سعياً إلى إلهام العاملين في هذا القطاع توفير تجارب استثنائية لعملائهم من خلال تنظيم جلسات وفعاليات وحوارات تغطي كل اتجاهات هذه الصناعة.

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