1.08 مليون مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل أكثر من مليون و88 ألف مقعد على الرحلات الجوية خلال الأسبوع الذي بدأ من 29 نوفمبر الجاري، مقابل مليون و36 ألف مقعد في الأسبوع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 5%.

ووفقاً لبيانات «أو إيه جي»، حلت السوق الإماراتية في المركز الثالث عالمياً من حيث نمو السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي حول العالم، حيث ارتفعت السعة المقعدية بنسبة بلغت نحو 102%، مقارنة مع الأسبوع ذاته من عام 2020، إلا أن السعة لاتزال أقل بنسبة 26%، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من عام 2019، أي قبل الجائحة.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى نمو السعة المقعدية المجدولة في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2021 ككل بنسبة 11% إلى 4.3 ملايين مقعد، مقارنة مع 3.88 ملايين مقعد خلال أكتوبر 2021، كما ارتفعت بنسبة 102% مقارنة مع نوفمبر 2020، فيما تراجعت السعة بنسبة 31.6% مقارنة مع نوفمبر 2019.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 3.6 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 3.9% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وعالمياً، أوضحت «أو إيه جي» أن السعة المقعدية المجدولة، ارتفعت بنسبة 3% إلى 78.75 مليون مقعد، مقارنة مع 76.5 مليون مقعد في الأسبوع السابق، مشيرة إلى أن قدرة الخطوط الجوية العالمية استمرت في التعافي مع إضافة بضعة ملايين مقعد إضافي هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسواق الولايات المتحدة، وبعض النمو في أسواق مثل الصين، وأستراليا، والمملكة المتحدة.

• %102 ارتفاعاً في السعة المقعدية بالسوق الإماراتية خلال أسبوع.

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