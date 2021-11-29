«الإمارات للشحن الجوي» تنقل «محار خليج دبا» إلى موسكو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للشحن الجوي، ذراع «طيران الإمارات» للشحن، أنها تنقل يومياً ما يراوح بين 500 و700 طن من المنتجات الغذائية على طائراتها عبر العالم، والتي تتنوع بين فواكه وخضراوات طازجة وأجبان، فضلاً عن نقل مأكولات بحرية طازجة، خصوصاً المحار، من دولة الإمارات إلى بعض أرقى المطاعم في العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت في بيان اليوم، بأن الشركة الإماراتية الناشئة «محار خليج دبا» Dibba Bay Oysters، ومقرها الفجيرة، تعمل في زراعة المحار الفاخر في مياه «خليج دبا» منذ عام 2016، وتحصد حالياً نحو 200 ألف محارة كل شهر.

وبحسب البيان، تصدر «محار خليج دبا» نحو 50% من إنتاجها إلى الخارج، في وقت تنقل فيه «الإمارات للشحن الجوي» صادرات هذا المحار من دولة الإمارات إلى روسيا، التي تعد حالياً أكبر سوق لـ«محار خليج دبا».

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان، «يسر (الإمارات للشحن الجوي) أن تساعد في نقل هذا المنتج المتميز المزروع في الإمارات إلى بعض من أهم أسواق المحار الدولية مثل روسيا»، لافتاً إلى أن الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في النقل السريع لمثل هذه المواد الغذائية الحساسة للوقت ودرجة الحرارة من المزرعة إلى مائدة المستهلك النهائي جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «ننقل (محار خليج دبا) الطازج المحصود في الصباح إلى طاولات مطاعم موسكو مساء اليوم ذاته، ونتطلع».



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